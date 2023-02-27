苗栗大千醫院推虛擬健保卡 泰安偏鄉居民就醫更便利
苗栗市大千醫院為提升偏鄉居民醫療照護的便利性，在泰安鄉部落舉辦衛教講座，以推廣虛擬健保卡的優點，並在活動現場協助民眾辦理虛擬健保卡，讓鄉親簡單就能享有虛擬健保卡的便民措施。
苗栗縣泰安鄉因幅員遼闊，村落分散各地，如需至大型醫療院所就醫時，總是舟車勞頓極為不便，若看診時忘記帶健保卡，又要耗時費力地在期限內再回到醫院補卡，常讓鄉親苦不堪言。
大千醫院負責象鼻衛生室業務的護理部督導陳嘉帆表示，象鼻衛生室在泰安鄉提供24小時門、急診與巡迴醫療服務，同時也辦理兒童早期療育、大型聯合評估、居家醫療照護、疾病個案管理等服務，在2021年底更試辦視訊診療門診及遠距醫療，大幅提升泰安鄉的醫療品質。
在服務的過程中，常遇到居民就醫時忘記帶健保卡，或是健保卡毀損卻礙於路途遙遠而未換新等狀況影響就醫，因此特別配合中央健康保險署政策，在泰安鄉推動虛擬健保卡，來改善實體健保卡的不方便性。
院方表示，2022年起，中央健康保險署已將虛擬健保卡就醫推廣至居家醫療、遠距醫療及視訊診療服務，全面提升偏鄉及山地離島等民眾醫療照護的便利性及醫療服務品質；民眾只要申請虛擬健保卡，就可以透過全民健保行動快易通APP取得虛擬健保卡QR Code，就醫時直接使用QR Code即可，不需再用實體健保卡，解決民眾忘記攜帶健保卡或健保卡受損等問題。
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