營造友善健康職場 竹市府3月1日調整彈性上下班時間　

為建立人性化出勤管理制度，營造友善健康職場，新竹市府府本部3月1日起實施彈性上下班，時間由現行半小時調整為1小時（上午8至9點、下午5至6點），周五及周六補班日彈性上班時間擴大為1.5小時（上午7點半至9點、下午4點半至6點），除致力推動工作生活平衡，也希望適度分流竹市上下班車潮。

市府說明，擴大彈性上下班是在每日上班時數8小時，每周工作總時數40小時基本原則內調整，同時新增各處在上午8至12點、下午1至5點須有人員在勤的配套措施，且落實職務代理人制度，維持服務品質。

至於府外機關學校，在維持服務及教學品質前提下，由各該機關學校首長調整，其中，與市民日常生活最息息相關的區公所、戶政事務所、地政事務所、稅務局、環保局、消防局外勤人員及文化局外場館輪班人員，仍維持原有辦公及服務時間，另警察局是否實施刻正評估中。

市長高虹安說明，新制特別對員工本人懷孕、重大傷病、身心障礙，或在上班前、後，須親自接送或照顧國小學童、學齡前的嬰幼兒、重大傷病或身心障礙的家庭成員需求者，可檢具相關證明文件提出申請，經審查通過後，可將周一至周四的彈性上下班時間比照周五擴大為1.5小時，充分實踐對性別友善、兒童權利、身心障礙者照護等人權保障事項友善作為，期能拋磚引玉，讓竹市企業主亦能逐步跟進實施。