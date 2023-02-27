超越血緣的愛！夫婦擔任避風港16年獲全國績優寄養家庭

為讓家庭發生變故的孩子能有暫時的避風港，新竹市府長期攜手財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所，合作辦理寄養家庭相關服務，今年度共有50戶寄養家庭在新竹縣市提供服務，其中，倪彩菁及曾榮潤夫婦2008年加入寄養家庭行列至今共照顧過12名寄養孩童，近3年更陸續照顧4名有早期療育與醫療需求的孩童，榮獲全國績優寄養家庭獎勵，將於4月份接受表揚。

社會處表示，倪彩菁及曾榮潤夫婦近3年陸續照顧4名有早期療育與醫療需求的孩童，過程中需花費較多心力，注意孩子們的需求，目前照顧的2名學齡前寄養童都有發展遲緩情形，一周內有4天須接送孩子接受療育課程，倪彩菁夫婦依然不辭辛勞地讓孩子們在黃金時期內，可以得到充分的發展與學習。

社會處指出，4歲的小美（化名）因父母親職功能薄弱，家庭長期住在人口出入複雜、不適當居住的處所，有長期照顧疏忽等問題，導致小美嚴重發展遲緩，語言及認知發展落後，倪彩菁每周2次接送早期療育，讓小美至非附近學區就學，且平時提供大量閱讀繪本及玩具，除了給予基本生活溫暖，更讓小美獲得更多機會刺激發展，逐漸跟上同齡孩童發展。

倪彩菁表示，回首擔任寄養家庭16年以來，印象最深刻是曾照顧1位有嚴重癲癇的孩子，在半夜發現孩子突然眼睛上吊、四肢僵直，當下直接抱著孩子衝到急診室，整晚守著孩子不敢闔眼，幸好經過治療後孩子的狀況也慢慢穩定下來。後續夫妻也配合醫生的醫囑，觀察孩子用藥後的反應，積極與醫生討論孩子的狀況，讓孩子的病況趨於穩定，不致影響生活。而最後這位孩子也成功地被收養，兩人雖然充滿了不捨，但也給予孩子滿滿的祝福，期待孩子能有更幸福美滿的生活。

倪彩菁說，目前擔任寄養家庭已邁入第16年，熱忱依舊不減，孩子們的心靈都是一片純凈的天堂，且每當看見孩子的蛻變就會相當感動。很謝謝大家的肯定，與先生一同獲得全國績優寄養家庭，更想將此榮譽分享給每一位辛苦的寄養爸媽與社工們。

社會處表示，市府對於寄養家庭也持續提供健康檢查、公共意外保險與喘息服務等，今年除寄養安置費依法調升外，更增加有線電視免費看的福利，期望透過實質的支持，讓更多的家庭願意投入寄養家庭行列，使新竹市成為最溫暖的「幸福城市」。