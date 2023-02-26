張善政突襲慰勞教育局員工「畫面曝光」 3000人讚暖心

桃園市長張善政上任來已兌現「補助幼兒園大班助學金」、「代理教師與正式教師同工同酬」、「國中小營養午餐免費」3項教育政見。日前他晚間突然至教育局慰勞加班員工，還頻頻向同仁道歉「對不起，累到了吼」，讓不少同仁都倍感驚喜。影片上傳社群不到一天時間，就吸引超過3000名網友按讚，感謝市府的用心。

張善政上周主持市政會議時透露，自己日前晚上7點多跑完行程後到教育局關心，發現很多同仁仍在繼續加班。他坦言新政策是在例行工作之外增加的工作，讓同仁需要額外加班，他表達感謝之餘也覺得抱歉，希望各局處首長要注意工作調配，避免勞務不平均。

這段慰勞過程今天透過影片釋出，畫面可見教育局國小科、國中、高中科許多員工晚間7點仍各自為了「5歲免學費」、「免費國中小營養午餐」、「代理教師全聘期」加班趕工。張善政發現有許多同仁仍在加班，忍不住驚呼「還這麼多人留著」，頻頻跟同仁道謝和道歉，也希望大家不要忙到吃宵夜的時間。

張善政表示，市府這幾個月不斷推出新的教育政策，每一項政策都讓桃園的教育環境更友善，特別是代理老師全年聘期政策，在桃園率先推出後，許多縣市也紛紛跟進，凸顯應該做的事就要勇敢去做，對的事情自然會有好的回響；相信同仁的付出都能帶來偉大的改變，「當桃園的孩子擁有更好的學習環境，我們的未來就更有盼望。」

這段影片不到一天時間也吸引超過3000名網友按讚，網友紛紛表示「辛苦了，為了孩子為了老師，感恩有你們」「有感教育政策 ，人民點滴在心頭」「謝謝市長也辛苦市府團隊」。