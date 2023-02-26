聽新聞
test
0:00 / 0:00
石門水庫今天連假遊客不多 進出車輛停車順暢
經濟部水利署北區水資源局為解決石門水庫大年初一車輛塞車回堵現象，228連假試行園區達900輛車時，採「只出不進」管制，北區水資局今天下午表示，石門水庫至下午4時止，汽車入園2018輛、出園1645輛，停留園區車輛373輛，未達總量管制門檻，未實施車輛管制。
今天228連假第二天，大批遊客前往大溪、復興區景點賞櫻旅遊，大溪老街及拉拉山遊客中心人潮壅擠，市府觀旅局景區燈號亮紅燈警示，但是石門水庫今天景區均呈現綠燈燈號，遊客車輛進出未管制。
北區水資局表示，至下午4時，石門水庫園區停留373輛，進入園區車輛超過2000多輛，同時出園車輛亦多，園區最高停留約400輛，未達900輛總量管制門檻，園區沒有堵塞。。
目前園區現行電子感應收費系統，有抑制路過園區車輛效果，該局提醒遊客出園務必先行繳費，如果忘記繳費，也可至管制站備妥悠遊卡、一卡通直接繳費出園，228連假期間由保七員警協助園區車輛交通疏導，管制站加派人力服務，協助遊客出園
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言