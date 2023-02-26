青少年中心招商 桃市府：原劇場空間規畫待蒐集意見

桃園市政府於八德區設置的「北區青少年活動中心」，原規畫主館「桃漾館」設計以劇場、創客、電競、AR為主題，但新工處表示，原定規畫興建的黑盒子劇場，去年市府曾召開會議決議取消此項目，承辦營運顧問的世曦工程也擔心營運商對於劇場不好發揮，所以22日舉行招商會勘蒐集各方對於整體及原劇場空間規畫的意見。

新工處說明，黑盒子劇場原定規畫實驗劇場、學校及社團成果發表場地，因市府去年曾召開會議取消此項目，主要是認為若營運商不好發揮，可能造成進駐的意願降低，地方也曾反映不同方向的意見，會勘也蒐集對於整體及原劇場空間規畫的意見，以便未來的規畫。

青年局表示，因去年8月市府曾開會決議，同意取消黑盒子劇場的項目。這次舉行會勘蒐集各方對於整體空間規畫的意見，以利提升營運廠商投資意願。目前桃漾館現規畫為地下2層為停車場，地上6層，包括等商業空間、租借教室、練團室及綜合教室、電競、體感科技及休閒運動空間。

參與會勘的健行科技大學表示，劇場項目的存廢並不會影響投標的意願，但電競，若得標將打造北台灣的電競中心。大魯閣實業則表示，第一次接觸此類的案子，還須進一步討論未來的方向。而舞動陽光公司說，建物還在毛胚階段，需要進一步的觀望。

陪同會勘的議員許家睿表示，黑盒子劇場是場館的亮點，原定規畫就是做劇場使用，若設備無法完成，得標的營運商也沒有意願規畫，等於就浪費了這座空間，希望市府能夠針對場館定位規畫。

福興里長姚成達表示，他不反對調整內部的設施，但建議市府要做整體性的考量，應該考慮場館的特色以及居民的意見。居民何小姐則表示，鄰近公共設施比較少，無論是劇場或是健身設施，希望都能夠增設，方便居民的生活機能。