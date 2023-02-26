快訊

澳洲軍機低空進我防空識別區？空軍：純屬臆測

獨／戲說女星出家遁入空門 首度現身留三分頭原因曝光

證實傳聞！主嫌曝88槍擊案犯案動機 不滿郭再欽「動用警政關係」

青少年中心招商 桃市府：原劇場空間規畫待蒐集意見

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
北區青少年活動中心主館桃漾館，原定規畫興建的黑盒子劇場，去年曾召開會議決議取消此項目，市府22日舉行招商會勘蒐集各方意見。記者陳右豪／攝影
北區青少年活動中心主館桃漾館，原定規畫興建的黑盒子劇場，去年曾召開會議決議取消此項目，市府22日舉行招商會勘蒐集各方意見。記者陳右豪／攝影

桃園市政府於八德區設置的「北區青少年活動中心」，原規畫主館「桃漾館」設計以劇場、創客、電競、AR為主題，但新工處表示，原定規畫興建的黑盒子劇場，去年市府曾召開會議決議取消此項目，承辦營運顧問的世曦工程也擔心營運商對於劇場不好發揮，所以22日舉行招商會勘蒐集各方對於整體及原劇場空間規畫的意見。

新工處說明，黑盒子劇場原定規畫實驗劇場、學校及社團成果發表場地，因市府去年曾召開會議取消此項目，主要是認為若營運商不好發揮，可能造成進駐的意願降低，地方也曾反映不同方向的意見，會勘也蒐集對於整體及原劇場空間規畫的意見，以便未來的規畫。

青年局表示，因去年8月市府曾開會決議，同意取消黑盒子劇場的項目。這次舉行會勘蒐集各方對於整體空間規畫的意見，以利提升營運廠商投資意願。目前桃漾館現規畫為地下2層為停車場，地上6層，包括等商業空間、租借教室、練團室及綜合教室、電競、體感科技及休閒運動空間。

參與會勘的健行科技大學表示，劇場項目的存廢並不會影響投標的意願，但電競，若得標將打造北台灣的電競中心。大魯閣實業則表示，第一次接觸此類的案子，還須進一步討論未來的方向。而舞動陽光公司說，建物還在毛胚階段，需要進一步的觀望。

陪同會勘的議員許家睿表示，黑盒子劇場是場館的亮點，原定規畫就是做劇場使用，若設備無法完成，得標的營運商也沒有意願規畫，等於就浪費了這座空間，希望市府能夠針對場館定位規畫。

福興里長姚成達表示，他不反對調整內部的設施，但建議市府要做整體性的考量，應該考慮場館的特色以及居民的意見。居民何小姐則表示，鄰近公共設施比較少，無論是劇場或是健身設施，希望都能夠增設，方便居民的生活機能。

劇場 健身

延伸閱讀

清大附醫憂環評興建期程延宕 桃市府：建窗口全力協助

獎助台南研究出版計畫徵件了！ 新增文學研究類別

盼228連假不再嚴重塞車 桃市府改善石門水庫聯外路動線

高美館《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》 展期倒數推優惠

相關新聞

影／桃園賞櫻台7景點大塞車 大溪老街、拉拉山人潮爆紅燈

今天228連假第二天，桃園市陰天沒有下雨，正值2023北橫櫻花季櫻花盛開，大溪、復興區旅遊景點今天上午至下午，吸引大量遊...

新竹縣推智慧資源回收機 集點就能換購物金

新竹縣環境保護局為推廣環保意識，提供多元、便利的資源回收管道，於去年起試辦3處「智慧回收機」獲得不錯成效，寶特瓶、鋁罐、...

清大附醫憂環評興建期程延宕 桃市府：建窗口全力協助

桃園市醫事審議委員會2020年通過清華大學桃園附設醫院、桃園亞東紀念醫院的設立案，讓桃園可望再增2家醫學中心規模的醫院。...

新竹縣祭出12萬元禮券 要鼓勵民眾運動達標抽好禮

新竹縣衛生局為培養民眾每天運動習慣，祭出總價值12萬元的商品禮券，從3月起到7月將舉辦「竹縣愛運動健康抽獎活動」，運動達...

苗栗後龍大山155戶獨享停電3小時 台電擬縮短桿距改善

苗栗縣後龍鎮東明里12鄰大山一帶155戶住家，昨天疑因風大無預警停電約3個小時，居民跳腳附近唯獨他們停電，台電調查發現4...

驅猴炮有效 苗栗今年加碼補助農民防治台灣獼猴

台灣獼猴危害農作物，苗栗農民不堪其擾，縣政府去年試辦驅猴隊，使用驅猴炮頗具效果，今年決定加碼，每戶農民可以申請100發驅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦