影／桃園賞櫻台7景點大塞車 大溪老街、拉拉山人潮爆紅燈

今天228連假第二天，桃園市陰天沒有下雨，正值2023北橫櫻花季櫻花盛開，大溪、復興區旅遊景點今天上午至下午，吸引大量遊客上山景點旅遊和賞櫻，造成台7線多處景點沿線大塞車，大溪老街、拉拉山遊客中心更是人潮壅擠亮紅燈，不少遊客抱怨車多塞車、無處停車。

228連假四天，桃園市大溪、復興區旅遊景點今天早上湧入大量上山旅遊、賞櫻人潮，市府觀旅局公布13處賞櫻地圖，櫻花在山區景點及農場綻放，復興區中巴陵櫻木花道、恩愛農場、光明農場及拉拉山遊客中心栽種的山櫻花、吉野櫻、千島櫻及富士櫻陸續開花美麗，吸引遊客湧入賞櫻、賞景，各賞櫻景點人滿為患。

台7線沿線多處景點區及往拉拉山巨木區道路都是車滿為患，下巴陵停車場一位難求，大溪老街人潮壅塞，市政府觀旅局早早公告前往拉拉山巨木區停車位已滿。

觀旅局表示，大溪老街、拉拉山遊客中心今天觀光景區燈號亮紅燈，人潮最多，拉拉山車多，希望遊客配合警方交通疏導避免塞在車陣。陳姓遊客說，聽說櫻花季櫻花盛開，帶著孩子一家四口上山賞櫻，看到櫻花的確漂亮，只是景點塞車，一位難求，遊興大減。