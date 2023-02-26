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影／桃園賞櫻台7景點大塞車 大溪老街、拉拉山人潮爆紅燈

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
228連假第二天，桃園市復興區恩愛農場富士櫻、千島櫻盛開吸引大批遊客賞櫻。圖／觀旅局提供
228連假第二天，桃園市復興區恩愛農場富士櫻、千島櫻盛開吸引大批遊客賞櫻。圖／觀旅局提供

今天228連假第二天，桃園市陰天沒有下雨，正值2023北橫櫻花季櫻花盛開，大溪、復興區旅遊景點今天上午至下午，吸引大量遊客上山景點旅遊和賞櫻，造成台7線多處景點沿線大塞車大溪老街拉拉山遊客中心更是人潮壅擠亮紅燈，不少遊客抱怨車多塞車、無處停車。

228連假四天，桃園市大溪、復興區旅遊景點今天早上湧入大量上山旅遊、賞櫻人潮，市府觀旅局公布13處賞櫻地圖，櫻花在山區景點及農場綻放，復興區中巴陵櫻木花道、恩愛農場、光明農場及拉拉山遊客中心栽種的山櫻花、吉野櫻、千島櫻及富士櫻陸續開花美麗，吸引遊客湧入賞櫻、賞景，各賞櫻景點人滿為患。

台7線沿線多處景點區及往拉拉山巨木區道路都是車滿為患，下巴陵停車場一位難求，大溪老街人潮壅塞，市政府觀旅局早早公告前往拉拉山巨木區停車位已滿。

觀旅局表示，大溪老街、拉拉山遊客中心今天觀光景區燈號亮紅燈，人潮最多，拉拉山車多，希望遊客配合警方交通疏導避免塞在車陣。陳姓遊客說，聽說櫻花季櫻花盛開，帶著孩子一家四口上山賞櫻，看到櫻花的確漂亮，只是景點塞車，一位難求，遊興大減。

台7線景點交通壅塞，大溪警方據報立即加派交通快打部隊加強交通疏導，警方表示，228連假今天陰天沒有下雨，遊客多，尤其下巴陵及拉拉山遊客中心停車位少，人多造成塞車，警方自中午12時至晚上8時，就大溪、復興易壅塞路段不定時交管，今天更在拉拉山遊客中心、巴陵所前桃116線路口設人車管制點，回程在大溪介壽、員林路圓環、武嶺橋西端及五岔路口交管疏導車流。

228連假第二天，桃園市賞櫻遊客多，復興區上巴陵地區停車位爆滿一位難求。圖／觀旅局提供
228連假第二天，桃園市賞櫻遊客多，復興區上巴陵地區停車位爆滿一位難求。圖／觀旅局提供
228連假第二天，桃園市拉拉山遊客中心湧入大批遊客賞櫻，附近停車一位難求。圖／觀旅局提供
228連假第二天，桃園市拉拉山遊客中心湧入大批遊客賞櫻，附近停車一位難求。圖／觀旅局提供
228連假第二天，桃園市大溪老街人潮壅擠，觀光景區燈號亮紅燈。記者曾增勳／翻攝
228連假第二天，桃園市大溪老街人潮壅擠，觀光景區燈號亮紅燈。記者曾增勳／翻攝
228連假第二天，桃園市復興區往拉拉山道路大塞車，觀旅局早早公告車位滿。圖／觀旅局提供
228連假第二天，桃園市復興區往拉拉山道路大塞車，觀旅局早早公告車位滿。圖／觀旅局提供
天228連假第二天，桃園市中巴陵櫻木花道湧入大批遊客賞櫻，警方人車管制。圖／觀旅局提供
天228連假第二天，桃園市中巴陵櫻木花道湧入大批遊客賞櫻，警方人車管制。圖／觀旅局提供

櫻花季 拉拉山 賞櫻 大溪老街 塞車

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