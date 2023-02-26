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新竹縣推智慧資源回收機 集點就能換購物金

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
智慧回收機未來擬規廣到新竹縣各鄉鎮市，提升民眾環保意識及回收便利性。圖／竹縣府提供
智慧回收機未來擬規廣到新竹縣各鄉鎮市，提升民眾環保意識及回收便利性。圖／竹縣府提供

新竹縣環境保護局為推廣環保意識，提供多元、便利的資源回收管道，於去年起試辦3處「智慧回收機」獲得不錯成效，寶特瓶、鋁罐、手搖PP杯都能回收，回收就可累積購物金點數到特定商店消費，未來擬規廣到各鄉鎮市，提升民眾環保意識及回收便利性。

環保局表示，去年團隊於11月11日至12月10日間，在迷客夏光明店、迷客夏莊敬店、迷客夏湖口店設置智慧回收機體驗活動，3台智慧回收機試辦期間共回收到回收7939個寶特瓶、1722個PP手搖飲料杯、2210個鋁罐，民眾使用十分踴躍。

因效果不錯，環保局決定今年與廠商持續合作，在反應最熱烈的湖口設置1處回收機，並將試辦時間增加至10個月，即日起到12月14日的每天早上9時30分至晚間9時30分提供服務，讓民眾資源做好回收分類外，還可以集點兌換購物金。

環保局指出，民眾只要將清洗乾淨的寶特瓶、鋁罐、手搖PP杯，拿到位於湖口火車站前迷客夏飲料店的「智慧回收機」，再下載ECOCO循環經濟APP並完成註冊，就可累積購物金點數，回收手搖PP飲料杯可兌換1點，寶特瓶或鋁罐則可兌換2點，集點能在全台超過40家的配合商店折價使用。

環保局提到，去年3處設置智慧回收機除提供民眾回收外，也特別挑選當地列冊弱勢個體戶中配合度高、且具備中低收入戶資格者，來協助3處智慧回收機所產生的資源回收物整理及變賣，除可維持智慧回收機的服務機能外，也能藉此提供弱勢工作機會及增加收入。

新竹縣府未來將持續向中央爭取經費及評估，盼在各鄉鎮市設置試辦點，藉此提升民眾環保意識及回收便利性。

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