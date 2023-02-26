新竹縣祭出12萬元禮券 要鼓勵民眾運動達標抽好禮

新竹縣衛生局為培養民眾每天運動習慣，祭出總價值12萬元的商品禮券，從3月起到7月將舉辦「竹縣愛運動健康抽獎活動」，運動達標者月月可參加抽獎，每月都會抽出80位幸運得主，鼓勵民眾運動增進健康。

新竹縣衛生局指出，全球統計有25%的成年人及80%以上的青少年皆有明顯身體活動不足現象，而疫情以來，民眾也大大減少了身體活動和體育運動的參與度，促使抑鬱症和焦慮症增加了25%。

衛生局表示，定期的身體活動，可助預防和治療非傳染性疾病，如心臟病、中風、糖尿病以及乳腺癌和結腸癌，也有助於預防高血壓、超重和肥胖，並有效改善心理健康，增進人民整體健康。

衛生局說明，「竹縣愛運動健康抽獎活動」，希望全民將健走、跑步或運動相關活動，列為每天日常，且落實於生活習慣，也期待這項活動能將運動氛圍帶入學校、社區、職場及家庭，進而影響更多人以實際行動，倡議健康新生活，達到健康竹縣，全民活躍老化目標。

活動將分為3個組別，分別是個人組每月健走達20萬步者、長者組每月運動時間達600分鐘、學生組每月跑步達32公里，活動期間只要符合規定者皆可參加月抽獎，中獎就可獲得300元等值商品禮券，且每個月達標都可參加抽獎，詳情可參閱新竹縣衛生局網站。