苗栗後龍大山155戶獨享停電3小時 台電擬縮短桿距改善

苗栗縣後龍鎮東明里12鄰大山一帶155戶住家，昨天疑因風大無預警停電約3個小時，居民跳腳附近唯獨他們停電，台電調查發現4個多月已經發生3次，計畫下個月縮短桿距改善。

大陸冷氣團來襲，苗栗地區中央氣象局強風、低溫特報連發，台灣鐵路局後龍大山車站附近鎮東明里12鄰一帶，昨天下午5點多至晚上8點多無預警停電，一些居民跳腳，表示無言以對，是不是該準備發電機了。

他們說，後龍沿海地區都有風大的問題，而且相距約100公尺的大山火車站苗29線的家戶都有電力，唯獨12鄰一帶停電，而且去年底一次無預警停電，從晚上7點多一直停到隔天凌晨，有人鐵捲門開到一半卡住，只好拿頭燈洗戰鬥澡。

無預警停電昨天再度重演，車子卡住出不去，等到晚上8點多復電後才洗澡，他車都可以體諒台電人員搶修復電的辛苦，但是老問題，不能推給風大惹的禍，應該檢討改善，否則「我們就活該倒楣嗎」？

台電苗栗區營業處立即啟動調查改善，發現供應後龍大山地區電力的UD28饋線，分別於去年10月18日、11月1日，及昨天發生熔絲跳脫的停電事故，原因是電桿分歧大山23至大山24桿距過大，電線低垂，強風導致導線互相碰觸引起的事故。

台電為改善事故停電頻率，計畫新建電桿，調整縮短桿距方式，加強導線支撐固定，避免導線因強風吹襲碰觸。如果施工順利，預計3月底完成改善，屆時鄰近的電桿上設備及導線，將一併更換。