工務局施政計畫出爐 桃園市今年重要工程看這邊

桃園市政府工務局近期公布今年的施政計畫，定出「優質道路建設，便利市民生活」、「金質路面改善，養護路平心安」、「美質開放空間，計畫開闢公園」、「前瞻智慧城市，推動新航空城」、「定質施工管理，打造金品工程」等五大具體目標，內容包括新闢道路、道路設施養護、開闢公園及推動航空城。

工務局表示，「優質道路建設，便利市民生活」內容包括桃園區延平路延伸(國道2號至和平路)道路新闢工程、桃42線月桃路拓寬工程、中壢區吉林路道路拓寬工程。

「金質路面改善，養護路平心安」工務局則規畫，人行道品質躍升計畫、騎樓整平計畫、桃園市轄內道路橋梁檢測計畫、電纜線下地配合計畫、天空纜線清整專案、桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案等6項計畫項目。

工務局指出，「美質開放空間，計畫開闢公園」，公園及埤塘部分包括7座景觀工程改造，而共融式公園的改造，預定將再建置6座。而推動航空的部分，今年執行徵收工程，以及區轉收宦闈的地上建築改良物查估。

「定質施工管理，打造金品工程」則為工務局施工管理的主要目標，包括工程品質管理計畫、公共工程金品獎評選計畫及工程品質教育訓練計畫。目標致力於讓公共工程建設均能兼顧安全、經濟、便利且如期的完成，符合市民期待。