快訊

各地囤房稅上路 除了房產贈與配偶外還能如何節稅？

少吃海鮮能預防痛風嗎？醫曝殘酷事實：僅靠飲食控制改善不大

桃園女童接種兩劑BNT心肌炎亡 救濟金額350萬為兒童案最高

工務局施政計畫出爐 桃園市今年重要工程看這邊

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市政府工務局近期公佈今年的施政計畫，定出五大具體目標，內容包括新闢道路、道路設施養護、開闢公園及推動航空城。圖／本報資料照
桃園市政府工務局近期公佈今年的施政計畫，定出五大具體目標，內容包括新闢道路、道路設施養護、開闢公園及推動航空城。圖／本報資料照

桃園市政府工務局近期公布今年的施政計畫，定出「優質道路建設，便利市民生活」、「金質路面改善，養護路平心安」、「美質開放空間，計畫開闢公園」、「前瞻智慧城市，推動新航空城」、「定質施工管理，打造金品工程」等五大具體目標，內容包括新闢道路、道路設施養護、開闢公園及推動航空城。

工務局表示，「優質道路建設，便利市民生活」內容包括桃園區延平路延伸(國道2號至和平路)道路新闢工程、桃42線月桃路拓寬工程、中壢區吉林路道路拓寬工程。

「金質路面改善，養護路平心安」工務局則規畫，人行道品質躍升計畫、騎樓整平計畫、桃園市轄內道路橋梁檢測計畫、電纜線下地配合計畫、天空纜線清整專案、桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案等6項計畫項目。

工務局指出，「美質開放空間，計畫開闢公園」，公園及埤塘部分包括7座景觀工程改造，而共融式公園的改造，預定將再建置6座。而推動航空的部分，今年執行徵收工程，以及區轉收宦闈的地上建築改良物查估。

「定質施工管理，打造金品工程」則為工務局施工管理的主要目標，包括工程品質管理計畫、公共工程金品獎評選計畫及工程品質教育訓練計畫。目標致力於讓公共工程建設均能兼顧安全、經濟、便利且如期的完成，符合市民期待。

延伸閱讀

疑4000年前遺址物件 永康公園遊戲場延至年底前完工

高雄市府打造78公尺擋浪堤 維護興達港船筏航行安全

蘭潭姊妹亭優化 治安死角成新景點

嘉義建國二村市地重劃…市民憂停車空間減少 市府回應了

相關新聞

驅猴炮有效 苗栗今年加碼補助農民防治台灣獼猴

台灣獼猴危害農作物，苗栗農民不堪其擾，縣政府去年試辦驅猴隊，使用驅猴炮頗具效果，今年決定加碼，每戶農民可以申請100發驅...

湖口生命園區說明會 千人抗議

新竹縣政府昨辦湖口生命紀念園區說明會，現場湧入上千人關心，不少鄉親不滿將有火葬場等嫌惡設施，憂心衍生環境、交通亂象，頻頻...

司馬庫斯櫻花滿開 交管延長至3月5日

有「上帝部落」美譽的新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落，2000多株櫻花已滿開，風一吹櫻花就會掉落，粉嫩景致美麗又夢幻。新竹縣府考...

新竹縣生命園區說明會 上千居民抬棺抗議「憤怒已無法壓抑」

新竹縣政府今天舉辦湖口生命紀念園區案說明會，現場湧入上千人，有民眾到現場抬棺表達反對。當地居民表示，民眾憤怒已無法壓抑，...

竹縣湖口生命園區說明會湧千人 鄉民抬棺、撒冥紙抗議

新竹縣政府今天舉辦湖口生命紀念園區案說明會，現場湧入上千人表達反對立場，紛紛鼓譟高喊「反對火葬場」、「縣府別再騙」，還有...

桃園魯冰花開近9成 黃色花海美翻！張善政推在地美食

2023桃園戀戀魯冰花活動上周於龍潭大北坑及三和展區起跑，目前全區花開8至9成，預估花期可綻放至3月10日，桃園市長張善...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦