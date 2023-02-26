2023屏東熱博今中午預估破182萬人次 刷新歷年紀錄
2023屏東熱帶農業博覽會1月14日開幕至2月28日為期45天，今年開園第13天大年初五1月26日突破百萬人潮，熱博接近尾聲，228連假入園人數預估破今中午將破182萬人次，刷新歷年紀錄。
農業處指出，今年屏東熱帶農業博覽會，搭配兔年，打造卡娜赫拉的小動物樂園吸引親子客群，加上春節連假長達10天，與疫情解封效應，預估入園總人數今中午將刷新歷年紀錄，目前入園紀錄最多是2018年彩繪稻田以凱蒂貓為主題，當年入園人次182萬多。
今年熱博為期45天是歷屆以來開園數最多天，2017年開園38天是開園第二長。今年10天春節連假每天吸引10多萬遊客入園參觀，大年初四1月25日單日有20萬2768人次。農業處指出，2018年屏東熱博為期30天，與三麗鷗公司合作Hello kitty彩稻，當時開幕後19天迎來百萬遊客，今年疫情後搭配卡娜赫拉的小動物粉紅魅力，短短13天達成破百萬遊客成績。
農業處指出，228連假人潮預估將突破182萬多人次，預計今中午出現突破第182萬多人次的幸運兒，屆時將送出好禮。昨天228連假首日有4萬2897人次入園。
今年屏東熱博與「卡娜赫拉的小動物」合作，包含彩繪稻田、造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等系列活動，縣長周春米說，種植彩稻的農民分享，每天看都不一樣，隨著稻米生長，卡娜赫拉的小動物們會愈來愈立體，邀請大家把握時間來逛熱博。
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