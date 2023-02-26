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驅猴炮有效 苗栗今年加碼補助農民防治台灣獼猴
台灣獼猴危害農作物，苗栗農民不堪其擾，縣政府去年試辦驅猴隊，使用驅猴炮頗具效果，今年決定加碼，每戶農民可以申請100發驅猴炮，並持續補助電圍網，友善防治猴害。
苗栗縣卓蘭鎮、苑裡鎮、銅鑼鄉及公館鄉等地，都傳出獼猴肆虐農作物，銅鑼鄉長謝昌年接獲農友反映，指出盛隆村等山區去年新來一、二十隻猴群肆虐，橘子咬了一、二口就棄置，農民心血泡湯，受損作物還有涵蓋李子、竹筍等，猴子不怕人，農民不堪其擾，建請縣府提高驅猴炮補助。
苗栗縣議員楊恭林說，卓蘭大面積種植高接梨、柑橘等水果，農民趕不勝趕，猴子越來越精，有些甚至會挖洞從果園圍牆下方侵入果園大啖，農友因此還必須在養狗趕猴。
縣府指出，去年試辦補助驅猴炮，每戶50發，有苑裡、銅鑼2戶申請，另在苑裡鎮南勢里試辦5人驅猴隊，早晨、黃昏時在獼猴出沒的農園，使用驅猴炮，結果回饋頗有成效，今年將加碼補助每戶100發，農民也可以採區域聯防，共同壓制猴害。
此外，縣府2016年起輔導農民架設電圍網防治野生動物危害，至今補助135件，防治總面積112公頃，農地面積0.2公頃至2公頃，政府補助4分之3資材費，最高16萬8109元，農民負擔4分之1，其中縣府補助額度，擬從分配的1萬元，提高到1萬5000元。
縣府說，電圍網配合電牧器，利用高電壓低電流的特性，當獼猴觸電時因疼痛而彈開，不敢再次靠近，而堅固的網子也能防治山羌、山豬等動物進入，友善防治野生動物危害農作物，補助驅猴炮2000發，電圍網16戶，近日將公告受理申請。
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