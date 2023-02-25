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竹縣推青年Podcast節目 邀藝人黃豪平暢聊演藝夢

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣政府教育局去年推出Podcast節目「Let’s Talk大學聲」，以青年校園生活、公共參與、職涯發展等面向為主題，近日邀請藝人黃豪平擔任主持人。圖／竹縣府提供
新竹縣政府教育局去年推出Podcast節目「Let’s Talk大學聲」，以青年校園生活、公共參與、職涯發展等面向為主題，近日邀請藝人黃豪平擔任主持人。圖／竹縣府提供

新竹縣政府教育局去年推出Podcast節目「Let’s Talk大學聲」，暢談青年校園生活、公共參與、職涯發展等主題；近日邀請藝人黃豪平擔任主持人，討論時下受關注的兵役延長、國民法官、職人開箱等主題，3期單元節目近期已上線，歡迎民眾收聽。

黃豪平說，新竹縣政府教育局推出的青年Podcast節目很不錯，可以聽見年輕人、學生的聲音，也提供一個青年為自己發聲的平台，讓青年可以證明自己，今年推出新的主題「職人開箱」邀請各行各業的職人分享必備技能與能力，有助於學生職涯選擇。

黃豪平分享此次錄製3期節目，主要是與青年朋友討論未來台灣將上路的制度，包含兵役制度可能延長，還有國民法官制度今年上路，還有職人開箱主題，自己也分享他在演藝路多年經驗，希望藉由Podcast討論，讓夢想進入演藝圈的人，少走一些冤枉路。

過去黃豪平從電視節目《超級模王大道》出道，在模仿、脫口秀甚至是節目主持上樣樣精通。他也分享追夢過程，可能會看到別人的成就比你高，如何用健康的心態去面對很重要，也希望「年輕人要做好心理準備」，因為人生永遠都有贏不過的人」。

黃豪平說，年輕人要理解人生永遠都有贏不了的對象，只要自己走在想走的路上，不斷進步的話，就是一個成功的人，但不要妄自菲薄，不要覺得自己現在走得比較慢，就認為是個loser，絕大多數能意識到自己不夠的人，在想法上已經贏過非常多的人。

新竹縣政府教育局指出，Let’s Talk大學聲今年將擴大辦理第二屆大學生代表徵選，即日起至3月28日止，歡迎桃竹苗地區大專院校在學學生、設籍於新竹縣的18至25歲青年報名參加徵選，詳情報名請上網頁（https://www.surveycake.com/s/nZqyQ），填寫基本資料完成報名並上傳評選用錄音音檔。

青年 新竹 教育局 職涯

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