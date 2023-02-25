竹縣湖口生命園區說明會湧千人 鄉民抬棺、撒冥紙抗議

新竹縣政府今天舉辦湖口生命紀念園區案說明會，現場湧入上千人表達反對立場，紛紛鼓譟高喊「反對火葬場」、「縣府別再騙」，還有人抬棺、撒冥紙；自救會強調選址不當且將衍生交通、環境亂象，更質疑縣府強推園區恐有官商勾結疑慮，說明會歷時2個半小時場面數度混亂、沒有共識，縣府強調相關意見都會彙整、逐一研議。

新竹縣政府考量縣內長期缺乏縣立生命園區，公立殯葬設施、納骨塔位不足，經多方評估在湖口鄉大圓山陣地周邊地區規畫興建縣立園區，縣長楊文科連任後也指示要繼續推動，引發不少湖口、新豐鄉民炸鍋，當地組成自救會連署多達4萬人反對興建。

縣府民政處今天到波羅村集會所舉辦湖口生命紀念園區說明會，從早上9點就陸續聚集抗議民眾，場外也懸掛高掛「拒絕湖口淪為殯葬鄉」、「湖口不要火葬場」等白布條。縣府人員簡報時，台下民眾也不斷鼓譟要求下台，簡報不到10分鐘即草草結束。

國民黨籍湖口鄉長吳淑君表示，自己與鄉親立場一致「反對設置湖口生命紀念園區」，還痛心地說每次從台北回來「遇到塞車就知道湖口到了」，憂心園區一設，塞車問題加劇，也不願「到了湖口就看到納骨塔、火葬場」，湖口不要第3座生命園區。

縣議員何建樺、羅美文、吳菊花等人不分黨派也紛紛表達反對立場。反生命園區自救會發言人林瓊亭則直言縣府選址不當，大圓山陣地擁有不少歷史悠久樟樹、相思樹，還有可製作紅磚的紅土，「縣府強推園區是要炒作土地嗎？」質疑恐有官商勾結。

多名自救會成員也輪番發言，擔心火葬場帶來毒氣戴奧辛，「讓孩子怎麼活？」也憂慮交通壅塞更加嚴重；並質疑縣府所稱公私立塔位價格差很大是騙局，經瞭解實際價差不大，設置紀念園區必要性何在？

縣府民政處長賴江海表示，交通都有在改善，環境評估也都會達標，強調相關事項都會經過審慎評估，政府責無旁貸，事情不是馬上做就有，需要長遠計畫，等到想要的時候才做就來不及了。說明會上民眾所提的問題，縣府都會彙整、逐一研議。

縣府民政處說明，新竹縣火化場僅私立1處3爐和公立竹東園區1處3爐，私立收費高，公立空間則不敷使用，目前新竹縣納骨塔使用率22.65%偏低，也是因私立塔位價格較高。因應縣民火化、納骨塔位加上公墓遷葬需求，現在不興建，恐無法跟上需求。

此外，園區預定地距離學校為700公尺超過法定標準300公尺，未來將用最先進設備和方式火化降低汙染，所有殯葬儀式在園區內完成，不會有送葬車隊，減緩交通衝擊。