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桃園魯冰花開近9成 黃色花海美翻！張善政推在地美食
2023桃園戀戀魯冰花活動上周於龍潭大北坑及三和展區起跑，目前全區花開8至9成，預估花期可綻放至3月10日，桃園市長張善政今至三和展區與在地青年和社區媽媽製作創意料理推廣美食；桃客家局長林昭賢說，明後2天也有里山DJ音樂季，除賞花外也體驗農事。
大北坑休閒農業區今年種植達8.45公頃魯冰花，目前全區花開8至9成，加上最近天氣濕冷，魯冰花長的愈來愈高，預估花期可至3月10日，今雖天氣陰冷，不過仍吸引許多民眾前往並爭相與魯冰花海合影。
張善政今則至三和展區，與在地青年和社區媽媽運用無毒雞蛋、白色草莓等在地食材製作小農沙拉，並親自端到台下請在座貴賓民眾品嚐。更推薦遊客苦瓜蒸肉、客家長豆燉湯、蘋果咖哩唐揚雞、仙人掌蛋糕等料理，推廣美食。
張善政表示，龍潭是最早種植魯冰花的地方，也因鍾肇政創作的小說及後來改編的同名電影廣受歡迎，帶動大眾認識到客家庄裡有這麼小而美的花卉。
張善政說，來到龍潭不只看花，三和社區是金牌農村社區，養殖錦技術全台知名，國際比賽也屢屢得名，因此除賞花還可以體驗農村風貌、客家美食。
林昭賢表示，今下午舉辦「三和猴X狸山歡樂派對」，邀大家一同戴上造型面具尋寶同樂；明後天則舉辦音樂季，營造療癒音樂氛圍；另規畫里山儀式感體驗、農市集、客家童玩趣等多項活動及農事體驗，邀大家連假參與。
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