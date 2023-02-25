重機飆出111高分貝噪音被告發 苗栗「聲音照相」成執法利器

苗栗縣台3線公路沿線因重機假日穿梭不停，噪音引發鄉民抱怨，部分人口密集的市鎮也有道路噪音困擾，苗栗縣環保局除與相關單位合作攔檢，近來並新增車載式聲音照相科技執法的「新利器」，對移動車輛發出的噪音加強取締。

苗栗縣環保局指出，汽機車常因不當改裝排氣管或不當操作、高速行駛拉轉催加油門等情形製造高分貝噪音，嚴重影響居民的生活品質，造成民怨，環保局統計去年聯合攔檢共取締96輛改裝車輛，現場執行檢測不合格率高達45%，另外試辦約一年的聲音照相科技執法，也對349輛行駛中噪音超標車輛依法告發，車輛如有改裝排氣管情形，會要求到檢改善。

環保局表示，目前在台3線沿線配合執行聯合攔檢，並設有兩具固定式聲音照相科技設備，不分平日、假日取締噪音車輛，其中一輛重機發出高達111分貝音量，藉由聲音照相科技設備成功取締。另外在苗栗、頭份及竹南等地民眾檢舉熱點區域，因道路擁擠不便設置攔檢點，因此引進「車載式聲音照相系統」，不必耗費人力，且可不分晝夜長時間執法，成為執法新利器，可望提升民眾環境安寧、降低車輛不當改裝情形。

環保局指出，行駛中的車輛噪音依道路速限有不同管制標準，速限50公里以下為86分貝，速限大於50公里至70公里的道路為90分貝，噪音超出管制標準值5分貝以內，裁罰1800元，超過5分貝至10分貝裁2700元、超過10分貝為3600元。聲音照相系統取締的車輛，是以3秒內沒有其他車輛同時行經情況才會確認並拍攝告發。