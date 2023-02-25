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施情畫義愛心藝術活動抽籤 「五方共好」連續8年結善緣
苗栗縣文化觀光局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午舉行公開抽籤，這項結合愛心和藝術推廣的活動今年已邁入第8年，持續發揮「五方共好」精神，包括企業 、藝術創作社團、慈善弱勢團體及縣府、社會大眾共結善緣。
今年共有13個美術社團成員提供338件創作，其中3件為競標作品，大眾只要捐助2000元，就可透過抽籤方式取得展出的一件創作，其中不乏名家作品，具收藏價值，整個活動也帶起創作、藝術欣賞的動力。
施情畫義閉幕及抽籤上午在文觀局第一展覽室舉辦，苗栗副縣長鄧桂菊及文觀局長林彥甫等人頒贈 感謝狀給參與捐助的台電、中油公司，還有協助藝術作品募集的13個美術社團及參與的慈善機構。
造橋鄉長徐連斌本身也是陶藝工作者，往年曾數度提供作品參與，上午也與會，他說先前因事務較忙，這次未提供創作，但明年一定會繼續參加，苗栗縣議員曾美露也與會，表達對這項活動的支持，還有許多創作者與會，分享這項藝術愛心活動的溫暖情懷。
今年展出的338件作品包括水墨、書法、油畫、攝影、水彩、陶藝、木雕及複合媒材類作品，展期至2月28日止；參與捐款民眾3月2日至6日上午9點至12點、下午1點至5點可憑作品兌換券至文觀局領取作品，或聯絡文觀局展演藝術科統一代為寄送，相關訊息可上文觀局網站查詢。
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