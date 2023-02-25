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竹市大坪頂永生園3月4日起交通管制 11日起有免費接駁

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹市府已經派員替公墓除草。圖／竹市府提供
竹市府已經派員替公墓除草。圖／竹市府提供

清明掃墓將近，新竹市政府殯葬管理所近日陸續完成各公墓除草作業，市府今天也呼籲民眾可提早在3月就到大坪頂納骨堂祭祀，今年度交通管制提前至3月4日開始，接駁車則提早於3月11日服務，並增設三姓橋車站接駁點，鼓勵民眾踴躍使用。

竹市府民政處指出，為因應客家族群農曆年後開始掃墓的習俗，殯葬管理所1月初開始替使用中的6座公墓割草作業，目前已完成第5、8、11、12、13公墓等5座公墓除草，尚有第4座公墓正進行除草中，預計3月16日前就能全部完成。

大坪頂永生園每年清明節期間皆會湧入數以萬計的人潮與車潮，為疏導交通順暢，警察局於3月4、5、11、12、18、19、25、26、31日及4月1、2、3、4、5日等，共13日上午7時至下午3時止實施「上山、下山分流管制」交通疏導措施。

汽車去程自元培街經香村路300巷至大坪頂，回程則由大坪頂經中華路五段331巷下山至中華路5段與美山路口，下山車輛一律右轉北上離去。請民眾依指示牌及現場警察指揮引導，保持動線暢通。

為舒緩上山車潮，竹市府指出，提供免費掃墓接駁專車供民眾使用，直達專車及定點接駁車將於3月11、12、18、19、25、26日及4月1、2、3、4、5日等，共11日，每日上午7時至下午2時，每15分鐘皆有1車次，直達專車從台鐵三姓橋站發出，中途不停靠。

定點接駁車從三姓橋路沿線共4個站點，上山首班車7時，末班車13時自三姓橋路及元培街148巷交叉路口發車；下山首班車7時30分，末班車14時自大坪頂永生園發車，請民眾依路線搭乘，如有攜帶寵物的民眾，請將寵物裝入寵物箱方可上車，避免影響其他民眾搭乘權益。　

另於交通管制時間，三姓橋路兩側開放臨時停車，民眾可將車輛停放後搭乘定點接駁車，避免交通阻塞。

市府民政處指出，大坪頂永生園停車場將開放212個停車位，較去年增加104個停車位服務民眾，貼心服務再升級。市府也呼籲民眾提早掃墓，以避開人潮。

竹市府針對大坪頂永生園規畫掃墓專車圖／竹市府提供
竹市府針對大坪頂永生園規畫掃墓專車圖／竹市府提供

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