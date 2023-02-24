228和平紀念日4天連假 桃園清潔隊維正常收運

桃園市環保局今天下午表示，228和平紀念日連假自25日（周六）至28日（周二）為期四天，各區清潔中隊正常收運垃圾，也就是除了26日（周日）沒收運垃圾，其他3天正常收運，市民朋友不必擔心連假需將垃圾堆積住家，依原訂時間倒垃圾。

環保局長陳世偉除了提醒市民朋友垃圾確實分類，減少垃圾量，配合收運時間送交垃圾車及資源回收車；連續假期往往也是全家踏青出遊的日子，戶外產生的垃圾務必丟垃圾桶或打包帶回家妥善處理，切勿隨意棄置造成環境髒亂。

陳世偉也向清潔隊員們致上最深的敬意，感謝清潔隊同仁們犧牲連續假期，不畏寒冬風雨為市民朋友服務，為桃園市容環境整潔盡心盡力，請市民朋友在傾倒垃圾時耐心等候並給清潔隊同仁們多點鼓勵。為更精準掌握垃圾車抵達時間，可上環保局網站查詢，或下載「桃園垃圾車」APP，最新訊息不漏接。