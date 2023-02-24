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桃園設計庫進駐品牌聯展至3月8日 青年局邀民眾觀展

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府青年局轄下基地桃園設計庫今年進駐團隊陣容亮眼能量強大，首場精選作品展「啟航．薈萃桃園設計庫進駐品牌聯展」已開始展出。圖／青年局提供
桃市府青年局轄下基地桃園設計庫今年進駐團隊陣容亮眼能量強大，首場精選作品展「啟航．薈萃桃園設計庫進駐品牌聯展」已開始展出。圖／青年局提供

桃市府青年局轄下基地桃園設計庫今年進駐團隊陣容亮眼能量強大，首場精選作品展「啟航．薈萃桃園設計庫進駐品牌聯展」已開始展出，「啟航．薈萃」，寓意為進駐、匯聚在桃園設計庫的青年設計人才都是設計業界的下一個明日之星，將以桃園設計庫為據點開啟他們創業夢想的航程。

本次聯展共有24組團隊參展，其中「LanfangLin illustration」為平面設計師林蘭芳的個人品牌，擅長以抽象的線條及色塊創作；而「三本設計製造SAMPLE DESIGN STUDIO」是設計師陶範本的個人品牌，專注於工業設計及產品開發，曾開發一款可折疊不鏽鋼「溜搭折疊碗」，其方便及環保的特性獲得台灣文博會文創精品獎的肯定。

另「Cuber Lab 可比樂比有限公司」是設計師楊晴雯成立的個人工作室，擅長品牌視覺設計及APP設計，曾為健身房開發一款兼具美觀及方便性健身APP。

桃園設計庫持續投入資源培育新銳設計師，除提供舒適的進駐空間外，更定期安排專業顧問提供創業輔導，並積極尋求商業媒合機會提供進駐者發揮的空間，今辦理的進駐團隊小聚有多位進駐團隊參與及交流，期待透過這場小聚能串聯起跨域合作的機會。

青年局長侯佳齡表示，桃園設計庫有許多優秀進駐團隊，今年將會把重點將放在團隊的培育，除有專業的顧問輔導外，會將團隊的資訊媒合至公部門和產業界，讓團隊有更多商業合作的機會。邀請民眾於即日起至3月8日至桃園設計庫觀展，有設計需求的民眾，也歡迎至桃園設計庫官網填寫相關資料，將有專人為您服務。

「Cuber Lab 可比樂比有限公司」是設計師楊晴雯成立的個人工作室，擅長品牌視覺設計及APP設計，曾為健身房開發一款兼具美觀及方便性健身APP。圖／青年局提供
「Cuber Lab 可比樂比有限公司」是設計師楊晴雯成立的個人工作室，擅長品牌視覺設計及APP設計，曾為健身房開發一款兼具美觀及方便性健身APP。圖／青年局提供

團隊 桃園

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