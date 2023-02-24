新竹老翁慘被大貨車拖行致死 邱顯智會勘協調道路改善

新竹市南寮地區海濱路266巷去年曾發生一起老翁被大貨車拖行致死悲劇。由於該處是通往17公里海岸線的重要路徑之一，時代力量立委邱顯智、議員林彥甫昨天邀相關單位會勘達成共識，市府將重鋪柏油改善路面，並由交通處設立「3.5 噸以上大貨車禁止通行」立牌，未來研議拓寬道路，提升道路安全。

當地港北里長曾欽裕說，去年1月的某個清晨，一名年邁長者走在266巷且靠邊行走，遭到附近屠宰場駛出的大貨車勾到，拖行致死，寧靜鄉間發生死亡事故，讓附近居民人心惶惶。

林彥甫說，海濱路266巷可以通往十七公里海岸線，所以行人和自行車出入頻繁，但現場除了掛有「前方自行車路線 請車輛減速慢行」的標誌外，沒有任何保護行人和自行車的設施，昨天與立委邱顯智共同舉辦會勘，邀請新竹市政府、農田水利署，以及土地權屬機關國產署和退輔會會勘，共商解決之道。

林彥甫認為，市府應積極保障民眾通行的安全，不能因此處有設立私人屠宰場和廢土場，就放任大型車輛行駛不到6公尺寬的巷道，危害人民的生命安全，更不應該請里長跟里民宣導少走這條路。

邱顯智也表示，國財署和退輔會應積極配合市府提出的改善方案，不論是同意設置標誌立牌，或無償提供作為拓寬道路用地。

昨天會勘達成共識，短期部分市府工務處將重鋪柏油改善路面，並由交通處設立「3.5 噸以上大貨車禁止通行」的立牌於266巷及518巷口，避免未來又造成民眾被大貨車撞的悲劇。