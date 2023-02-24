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桃園會展中心辦活動憂停車格不足 張善政：搭大眾運輸

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園會展中心分別規畫會議中心棟及展覽館棟。記者翁唯真／攝影
桃園會展中心分別規畫會議中心棟及展覽館棟。記者翁唯真／攝影

2023世界客家博覽會將於今年8月舉行，位在中壢青埔地區機場捷運A19站旁，鄰近機場及高鐵站的桃園會展中心展覽棟將於今年3月完工並點交給世客博專案辦公室，供廠商布置，另會議中心棟則將於9月完工；不過外界相當關心車格不足問題，桃園市長張善政回應，大型會展中心主要依賴周邊運輸，不然建置再多車格也會不足。

耗資46億6000萬元興建1地下1層及地上7層的桃園會展中心，基地面積約2萬8672平方公尺，設計定位以會議為主、展覽為輔，分別規畫會議中心棟及展覽館棟，打造兼具展覽、室內活動、藝文展演、大型聚會、宴會、大中小型會議、商場等綜合功能的會展中心。

會議中心規畫2000人、1500人、800人、250人及100人會議室，及多功能集會與公共空間等；展覽館部分則規畫約600個攤位與商場區，提供700席汽車及600席機車停放空間，並將戶外空間規畫為活動舞台及公共休憩區。

張善政今視察表示，會展中心未來完工後將成為桃園的重要地標，也會是國際旅客就近參與國際會議的重要據點，桃園是國門很開心今年會展中心可以落成。

不過即將迎來的世客博預估會湧入大量人車潮，但會展中心的汽機車格恐不足，張善政回應，大型展覽會議中心主要依靠周邊公共運輸，未來若有大型會議及展覽也都會在機場及高鐵站等有接駁措施，青埔平時假日交通就容易阻塞，未來會將公共運輸規畫到更理想，讓民眾降低開車需求。

市府新建工程處回應，世客博舉行時，會展中心1樓及地下1樓的停車格都會開放使用；桃市府客家事務局也回應，在機捷A19至A20站都有規畫停車格，提供汽車3260席、機車4070席及遊覽車50席，後續會再做其他規畫。

耗資46億6000萬元興建1地下1層及地上7層的桃園會展中心，其中展覽棟將於今年3月完工並點交給世客博專案辦公室，供廠商布置。記者翁唯真／攝影
耗資46億6000萬元興建1地下1層及地上7層的桃園會展中心，其中展覽棟將於今年3月完工並點交給世客博專案辦公室，供廠商布置。記者翁唯真／攝影
張善政（左9）今視察桃園會展中心施工進度，展覽館棟今年3月將完工。記者翁唯真／攝影
張善政（左9）今視察桃園會展中心施工進度，展覽館棟今年3月將完工。記者翁唯真／攝影
張善政（前左2）今視察桃園會展中心施工進度。記者翁唯真／攝影
張善政（前左2）今視察桃園會展中心施工進度。記者翁唯真／攝影

機場捷運 張善政

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