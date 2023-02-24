大湖草莓引來野鳥啄食 苗栗縣府將試辦設棲架請猛禽坐鎮

苗栗縣大湖草莓正值產期，但部分位於山區及不臨接省道的草莓園，農民為防制鳥害，常在園邊架設圍網捕鳥，一些鳥網常見掛了許多鳥屍，讓遊客怵目驚心，縣府也接獲民眾檢舉，農業處為生態保育並顧及農民面臨的鳥害困擾，最近與專家會勘研究，將試辦設置棲架吸引鷹類猛禽「進駐」，讓喜愛啄食草莓的小型鳥類遠離，並避免野鳥中網受害。

農業處表示，草莓是大湖地區的重要經濟命脈，草莓季採果人潮多，但有些草莓園並未開放觀光採果，草莓園位置也大多在台3線公路沿線以外的草莓生產區，主要種植草莓銷售，但草莓產季常有野鳥啄食草莓果粒造成損失，有些農民因此在園邊架設鳥網，不時掛著中網無法逃出的野鳥屍體，也有保育類野中網。

農業處生態保育科表示，依野生動物保育法的相關規定，有危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者得以獵捕，但保育類野生動物除情況緊急外，應先報請主管機關處理，當地草莓農面臨的鳥害困擾，農民如要設置網具防制，需申請並有相關條件配合，包括加強巡視網具的頻率，發現野鳥中網應協助脫困等措施。

縣府最近接獲檢舉，邀專家前往設有捕鳥網的草莓園了解情況，發現農民設的鳥網，網線相當細，野鳥如果中網掙扎很難脫身，除了小型野鳥，甚至連領角鴞都中網受害，現場還協助幾隻仍存活的野鳥脫困。