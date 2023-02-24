三接外推方案漁民憂桃園魚場改變 與中油協商仍未有結果

中油第三天然氣接收站為保護桃園沿岸藻礁，因此採行政院宣布將工業港再外推455公尺，不必浚挖也能達到不破壞藻礁目的，不過漁民認為外推方案破壞原有魚場，泥沙造成海水混濁，洋流也被改變，至少會降低4成漁獲量，生計受影響；中油今表示，過去要建三接時已給予補償，不過漁民訴求會再討論，3月17日再召開1次協調會。

2003年觀塘工業區工業專用港開發，當時公告範圍為944公頃，2019年迴避修正替代方案工業專用港範圍縮減為811.24公頃，因此中油在專用港開發範圍內興建第三天然氣接收站。三接工程原開發範圍約232公頃，不過為兼顧藻礁生態，因此中央改將工業港再外推455公尺，離岸1.2公里外，既避開水下礁體，對沿岸影響也更輕微。

張姓漁民表示，外推方案讓他們捕魚的魚場嚴重被改變，不僅捕魚航線增加，要到更外海捕魚，興建三階棧橋泥沙也讓海水混濁，漁獲量銳減洋流改變，浪打到棧橋海堤對漁民也增加風險，過去雖然給予6年每艘船12萬元的工程期補貼，但現在再外推方案的影響不可逆，生計到誰來顧。

「當初就反對第2期工程，有沒有把我們當一回事，國家搶漁民只知道你們的利益」，張姓漁民起身氣憤與中油及承包人員理論，中壢漁會理事長葉國傑也頻頻緩頰；漁民表示，不是不能接受國家重要建設，但是不是該尊重當地討生活多年的漁民。

中油人員解釋，過去原方案已給予漁民6年施工期間每艘船12萬補償金，不過推出再外推455公尺方案顧及生態，但變更設計增加成本，經費超過採購法規定，因此採第2期工程方式興建，但興建工程仍在範圍內未改變。