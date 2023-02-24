搶先中央！竹北市大手筆發每人6千元 領取3方式出爐

全面普發現金6000元最快4月落袋；新竹縣竹北市公所上月12日拍板通過，發放每位市民民生紓困金6000元，發放方式今天出爐，預計採「溫馨直送」、「E化申請」、「現金領取」3階段進行，預計4月兒童節前夕發放，並於4月中完成，搶先中央發放期程，送給竹北市民大禮。

竹北市長鄭朝方表示，公所研擬3方式發放，第一階段「溫馨直送」，低收、中低收、66歲以上領有健保補助長輩，免申請即匯款入帳。

第二階段「E化申請」，市民可透過線上24小時申請，市公所也設置實體申請站協助不諳系統操作的市民完成線上申請，資料核對無誤即將款項匯入指定帳戶；第三階段「現金領取」，將設發放站提供民眾領取現金。

「民生紓困金竹北先發」，鄭朝方說，市公所也擬定細緻且綿密的規畫，採3階段發放方式導流並提供市民多元選擇，發放時間期程、地點等相關細節，228連假後將召開記者會統一發布；凡今年1月12日（含當日）前設籍於竹北市即符合領取資格，預計全市近21萬人受惠。