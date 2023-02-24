苗栗苑裡水情不佳難春耕 水利署今起調放水量

正值春耕，水情不佳不單單是南部，苗栗縣苑裡地區的農民也早已察覺，目前水圳的水量根本不夠整田，特別是在部分沙地性質的田地，沒有一次淹滿、淹過；目前輪灌區的水利會山腳站範圍，尚有500公頃因缺水無法整田，且下周就是苑裡站輪灌，讓農民相當憂心。

立委陳超明近來接獲農友、農會、議員、鎮民代表等多方陳情，昨邀集水利署、農田水利署到苑裡實地現勘，眼看著部分已乾枯的農地，就是最好的證明。有農友因為等不及只能自己尋找水源，有些農地就只能放任雜草叢生，一行人隨後舉行座談會。

與會農民指出，目前水量明顯不足，對於大量用水的整田期，有如杯水車薪；陳超明也認為，既然政府尚未公佈休耕政策，就應該在水資源合理調配下，確保農民有足夠水源完成一期稻，而非在放水量及休耕兩個面向拉扯，這反而浪費水資源且容易引起諸多民怨。