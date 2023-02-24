聽新聞
test
0:00 / 0:00
超獵奇！「花生米血佐香菜」口味紅豆餅 高虹安嘗鮮
今日2月24日是「國際討厭香菜日」。新竹市長高虹安昨天前往東南街紅豆餅專賣店「小鵲sing紅豆餅—東南起家店」，挑戰近期讓新竹人熱議的「花生米血佐香菜」口味紅豆餅，並在臉書分享口感與心情，她直呼：「光想就頭皮發麻！」
「小鵲sing紅豆餅—東南起家店」是新竹市人氣紅豆餅專賣店，常有特殊的限定口味。店家特製的「花生米血佐香菜」紅豆餅內有有香菜、切塊的米血糕，還搭配著滿滿花生卡士達醬，鹹中帶甜、滋味獨特。
「躲都躲不掉！」高虹安笑著說，餡料裡頭扎實的包著香菜，一口咬下後，先感受到花生卡士達的特別，再迎接到香菜不可忽視的存在，最後Q彈的主角米血，口味相當複雜，卻很特別。
高虹安還說原本看名字「花生香菜米血」，認為應該會是鹹的口味，實際上卻帶著甜味，「一個紅豆餅彷彿吃到人生百態。」
高虹安也推薦「小鵲sing 紅豆餅」（東南街118號）是新竹人下午茶的口袋愛店，通常還會再去對面「玉蘭豆沙鮮乳」，並帶上一杯綠豆沙牛奶，搭配餡料滿滿的紅豆餅，就是上班族的小確幸。
高虹安還說，自己先前在選舉期間，就曾提到要打破新竹「美食沙漠」的名號，新竹其實有很多美食、百年傳統老店，也有充滿創意小店，歡迎大家多多發掘、多多推廣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言