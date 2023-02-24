竹縣湖口生命園區案掀議 縣府明辦說明會地方號召護鄉

新竹縣政府計畫在湖口鄉籌建湖口生命紀念園區，遭到當地不少湖口、新豐居民反彈紛紛組成自救會。縣府明天將前進湖口波羅村舉辦說明會，地方已經發出「千人甲級動員護鄉」召集令，自救會今天也公布反對興建連署人數3萬8015人，明天在縣府說明會上將表達反對訴求。

新竹縣政府明天早上10點講在波羅村集會所（新竹縣湖口鄉波羅村千禧路32號）舉辦湖口生命紀念園區説明會。民政處近日也發布懶人包說明打造園區可提供完整的殯葬服務，也有縣民使用優惠，以及低收入戶免收相關規費。

不少民眾關切新竹縣已經有私立的生命園區，為什麼還要再興建？民政處說明，縣府設立殯葬設施不是以營利為目的，也希望提供民眾平價選擇，目前公立塔位使用率遠大於私立；最後也強調是經過環境敏感等評估，選定距離市區較遠、交通便捷、可無償取得用地的湖口波羅段興建。

不過，新竹縣反生命園區自救會發言人林瓊亭指出，縣府發布懶人包根本就是大騙局，因為縣內納骨塔根本沒有不夠用，基地附近也並非沒有學校學生及住家，再來全國只有3個縣市沒有縣級生命園區也是錯誤的。

自救會今天也公布最新連署數字已經逼近4萬人，新豐鄉連署數排名前3為員山村1797人、松柏村1448人、山崎村1325人；湖口鄉連署數排名前3為中正村1506人、信勢村1393人與德盛村1355人。