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竹縣湖口生命園區案掀議 縣府明辦說明會地方號召護鄉

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣反生命園區自救會志工今天站上街頭號召民眾明天參與縣府舉辦的說明會。圖／新竹縣反生命園區自救會提供
新竹縣反生命園區自救會志工今天站上街頭號召民眾明天參與縣府舉辦的說明會。圖／新竹縣反生命園區自救會提供

新竹縣政府計畫在湖口鄉籌建湖口生命紀念園區，遭到當地不少湖口、新豐居民反彈紛紛組成自救會。縣府明天將前進湖口波羅村舉辦說明會，地方已經發出「千人甲級動員護鄉」召集令，自救會今天也公布反對興建連署人數3萬8015人，明天在縣府說明會上將表達反對訴求。

新竹縣政府明天早上10點講在波羅村集會所（新竹縣湖口鄉波羅村千禧路32號）舉辦湖口生命紀念園區説明會。民政處近日也發布懶人包說明打造園區可提供完整的殯葬服務，也有縣民使用優惠，以及低收入戶免收相關規費。

不少民眾關切新竹縣已經有私立的生命園區，為什麼還要再興建？民政處說明，縣府設立殯葬設施不是以營利為目的，也希望提供民眾平價選擇，目前公立塔位使用率遠大於私立；最後也強調是經過環境敏感等評估，選定距離市區較遠、交通便捷、可無償取得用地的湖口波羅段興建。

不過，新竹縣反生命園區自救會發言人林瓊亭指出，縣府發布懶人包根本就是大騙局，因為縣內納骨塔根本沒有不夠用，基地附近也並非沒有學校學生及住家，再來全國只有3個縣市沒有縣級生命園區也是錯誤的。

自救會今天也公布最新連署數字已經逼近4萬人，新豐鄉連署數排名前3為員山村1797人、松柏村1448人、山崎村1325人；湖口鄉連署數排名前3為中正村1506人、信勢村1393人與德盛村1355人。

自救會今天早上已經有6名志工站上街頭，號召民眾參與明天說明會，自救會將表達反對興建湖口生命紀念園區的立場。

新竹縣反生命園區自救會連署達到3.8萬人。圖／新竹縣反生命園區自救會提供
新竹縣反生命園區自救會連署達到3.8萬人。圖／新竹縣反生命園區自救會提供

自救會 新竹

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