228連假到這 大漢溪中庄啟用全國最長懸索吊橋串連多美景

228連續4天假日想要到哪裡旅遊，桃園市水務局提醒如果往大溪，可以走一趟1月才通行中庄吊橋，現在已經是美拍、打卡熱門景點。

水務局為整合大溪、龍潭及石門的觀光資源，強化「大龍門」景點的主題串聯，以中庄吊橋串聯大漢溪兩岸，打造環狀旅遊帶與水岸自行車低碳旅遊新趨勢，營造低碳、永續、循環的觀光風氣，也成為今年大漢溪重要的景點之一。

中庄吊橋今年1月20日啟用，總長419公尺，是目前全國最長的懸索式吊橋，遊客可以漫步橋上，欣賞總長約3.6公里的中庄調整池壯闊水景與大漢溪河階的地質景觀，眺望大漢溪河流之美。吊橋也串聯大漢溪左岸大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池及右岸山豬湖生態園區、月眉人工濕地等景點。

遊客如果開車前往，可以在月湖路第二停車場及利用多功能運動公園周邊停車場，左岸也有兩處可作為停車空間，還可利用周邊Ubike站，如右岸月湖路第一停車場及左岸大溪河濱公園等Ubike站。

外地遊客如果行駛國道3號在大溪交流道下，連接員林路、介壽路下坡後過三元一街路口紅綠燈，左轉直行大鶯路，車行約3km於大鶯路536巷右轉進入。由省道台3線（內山公路）大溪交流道，經過武嶺橋至大鶯路路口右轉，直行車行約3km於大鶯路536巷右轉進入。