竹市關埔空橋4期計畫出爐 居民盼慈雲路空橋加寬增電梯

新竹市長高虹安選舉期間喊出興建光埔全區空橋，市府昨晚舉辦首場空橋公聽會，曝光空橋4期計畫，第1期首座空橋將跨越慈雲路四處社區，拚年底順利發包開工。不少民代、居民關切空橋寬度、設計形式、施工衝擊交通等議題，也要求空橋東側增設電梯。市府說明相關事項會納入設計圖說一併檢討，目標仍是先拚開工。

市府發言人施淑婷指出，關埔空橋本來就在都市計畫內，地方容積獎勵早已發放，前市府延宕多年未開工，引發地方不滿，新市府上任後積極協調空橋相關事務，市長高虹安昨晚親自主持公聽會，第一線回應民眾需求。

市府也在公聽會首度曝光關埔地區空橋生活圈4期計畫規畫12處空橋。第1期計畫為跨接慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區，預算已到位，正檢討設計圖說，目標今年底前發包開工。

第2期計畫研提跨接慈雲路與埔頂二路、慈濟路與埔頂一至三路交叉口8處住商（場）社區，正在確認財源；第3期及第4期計畫研提跨接慈雲路與龍山西路、埔頂一路、埔頂路交叉口，配合鄰接民間建築基地及光埔二期自辦市地重劃案的實際施工進度，評估採多元開闢方式。

都發處長翁義芳說明，關埔區空橋生活圈，係導入歐美城市總合體HOPSCA規畫理念設置，他也預告未來關埔二期也會有空橋設施，屆時在公道五路新設的轉運站，可透過空橋串聯通行，還有廣大的活動廣場。

工務處長曾嘉文也說明，慈雲路、埔頂三路首座空橋在議會支持下，今年已經編列1.5億元的經費，每年4000多萬元的科管局補助款也獲科管局同意可挹注，後續空橋系統經費也會透過相關獎勵、都市土地開發利得回饋等多元方式興辦。

昨晚公聽會多名議員、居民提出不少建議，有民眾認為新竹風大要注意空橋結構，也希望加強景觀營造竹科園區入口意象，由於目前規畫空橋寬度約4公尺，有居民希望加寬至6到9公尺，也認為既有建案設置電梯距慈雲路40公尺太遠，應在空橋左側增設電梯，也盼注意施工交通維護，避免交通壅塞加劇。

市府官員與嶼山工房建築師林聖峰逐一回應，強調空橋結構設計會考量日照與風向，都會依規納入設計圖說一併檢討，跨慈雲路空橋為I字型設計，會先在路口兩側做好混凝土基礎結構，鋼構材質的橋體會先行組裝，屆時採夜間施工吊掛，減少交通衝擊。

至於立體人行系統寬度尚在滾動研議，並無預設任何寬度，若寬度達9公尺將增加興建成本，粗估要3億元，市府會盡力協調各項因素，增設東側電梯一事也會研議可行性。