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228連假垃圾何時倒？竹縣13鄉鎮市垃圾清運資訊看這裡
228共4天連假即將展開，新竹縣政府環保局今天公布13鄉鎮市垃圾收運情形，提醒民眾配合收運時間，做好資源回收、垃圾減量，也提醒「吃多少、買多少、煮多少」減少廚餘量，回收廚餘請先瀝乾水份，再倒入廚餘桶內回收，不可混入一般垃圾，以減少垃圾量。
竹縣府環保局表示，竹北市、竹東鎮、芎林鄉、寶山鄉等四鄉鎮，2月26日（周日）停收1天，其他3天正常清運。新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、橫山鄉及北埔鄉則是2月26日（周日）、2月28日（周二）2天停收，其他2天正常清運。
另外，峨眉鄉2月25日、26日2天停收，27日、28日正常收運。尖石鄉2月25日、26日2天停收，27日前山停收，後山秀巒線正常清運。28日前山正常清運、後山玉峰線停收。
至於五峰鄉則是2月25日、26日2天停收，27日前山停收，後山正常清運，28日前山停收，後山正常清運。詳情可上新竹縣環保局官網查詢新竹縣各鄉鎮228連假垃圾清運資訊。
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