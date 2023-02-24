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78%燒燙傷十指截肢賣甜不辣 新竹暖心老闆推愛心待用餐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
林先生多年前因車禍全身78％燒燙傷，雙手十指被迫截肢、四肢關節受損，目前在新竹都城隍廟附近賣甜不辣。記者張裕珍／攝影
林先生多年前因車禍全身78％燒燙傷，雙手十指被迫截肢、四肢關節受損，目前在新竹都城隍廟附近賣甜不辣。記者張裕珍／攝影

在新竹市都城隍廟附近經營甜不辣小店的老闆林先生，多年前因車禍全身78％燒燙傷，雙手十指被迫截肢、四肢關節受損。但他不向命運低頭，前年底重拾餐飲老本行賣起甜不辣，挺過疫情衝擊後，去年底供應起愛心待用餐，3個月來募得2300多碗甜不辣，強調自己不求回報，只盼有需要的人能有一分溫飽。

林先生身上仍可見到嚴重燒燙傷疤痕，他回憶2016年那場意外，自己騎車時突然暈眩摔車送醫，躺了好幾個月才醒來，清醒之後看了家人給的路口監視器畫面，才知道車禍引發火燒車，自己全身慘遭火吻，身體多處皮膚都沒了，連站起來都沒有力氣。

「當時的人生很黑暗，心情難以用言語形容...」林先生說，出院後得反覆回診植皮、復健，一開始連站都不能站，一步步重新學站、學走路，外出也只能仰賴輪椅代步，「好好的一個人受了這這麼嚴重的傷」，只能默默養傷、復健，也沒法工作攢錢。

林先生不忍存款坐吃山空，前年有感疫情有減緩趨勢，決定重拾餐飲老本行創業，但是自己雙手截肢，也沒有關節，決定賣起好烹煮的甜不辣；也考量若是路邊攤一旦有颳風下雨等突發狀況，身體恐難以負荷，特地找了可遮風擋雨的店面，前年底開業。

在跟城隍爺求了3個聖筊後，他以「城隍廟口甜不辣」為名賣起甜不辣，不過，疫情發展難以預料，才開店沒幾個月就遇上疫情大爆發。林先生苦笑說，房租、水電、瓦斯與員工薪水都是錢，堅持食材品質也提高成本，開業長達1年都透支，得拿存款來貼。

林先生說，自己秉持不放棄、堅持下去的精神，繼續撐起店面經營，終於在去年11月左右生意有點起色，他也開始做起「愛心待用餐」，自己先拋磚引玉提供100碗，消息逐漸傳開後，有的顧客主動捐了50碗、100碗，短短3個月累計募得2300多碗。

「台灣有愛心的人還是有的！」林先生感動地說，不少民眾低調捐助待用餐，名字只願寫下「無名氏」，甚至有人「打破撲滿」扛了好幾公斤的銅板來捐，一大袋銅板超過3千多元，令人感動。他也在店面貼出告示，只要表明有經濟困難即可領取待用餐。

林先生強調，不會要求領取者出示低收入戶等證明，只要表明要領待用餐，他就會準備一分熱騰騰的甜不辣與熱湯給對方。但他也坦言，曾遇過穿著光鮮亮麗的民眾也開口要領待用餐，自己曾直接拒絕過2次，「因為愛心不能被濫用」，要留給需要的人。

林先生也對這陣子以來接受的善意，相當感激，尤其市長高虹安日前登門捧場，讓他激動不已，忍不住哽咽地說「高市長願意撥時間關心市井小民，是市民的福氣」。回想自己歷經重大意外「不知還能活多久」，只盼趁自己還有能力時，繼續幫助別人。

「城隍廟口甜不辣」供應愛心待用餐，迄今募得2300多碗、領取700多碗。記者張裕珍／攝影
「城隍廟口甜不辣」供應愛心待用餐，迄今募得2300多碗、領取700多碗。記者張裕珍／攝影
林先生販售的甜不辣品質穩定、料多味美。記者張裕珍／攝影
林先生販售的甜不辣品質穩定、料多味美。記者張裕珍／攝影
「城隍廟口甜不辣」地點在城隍廟附近的仁化街上。記者張裕珍／攝影
「城隍廟口甜不辣」地點在城隍廟附近的仁化街上。記者張裕珍／攝影
林先生多年前因車禍全身78％燒燙傷，雙手十指被迫截肢、四肢關節受損，目前在新竹都城隍廟附近賣甜不辣。記者張裕珍／攝影
林先生多年前因車禍全身78％燒燙傷，雙手十指被迫截肢、四肢關節受損，目前在新竹都城隍廟附近賣甜不辣。記者張裕珍／攝影
林先生多年前因車禍全身78％燒燙傷，雙手十指被迫截肢、四肢關節受損，目前在新竹都城隍廟附近賣甜不辣。記者張裕珍／攝影
林先生多年前因車禍全身78％燒燙傷，雙手十指被迫截肢、四肢關節受損，目前在新竹都城隍廟附近賣甜不辣。記者張裕珍／攝影

愛心 復健

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