紓解尖峰易塞路口 桃園交通局檢視車道推「偏心」計畫

桃園市政府交通局今天上午表示，為改善交通壅塞問題，推動「偏心左轉路暢計畫」重新檢視車道規畫，並已優先擇定桃園區大興西路與文中路口示範，路口微偏心設計增設左轉專用車道，除減少直行、左轉車輛相互干擾，並增加道路儲車空間，期望達到紓解大興西路尖峰時段車輛自文中路回堵至匝道問題，維護交通順暢。

交通局指出，國內車道配置大部分採對稱設計，雙向路型跟車道數相同，但是道路設計顯然不符合用路人使用需求，因為前方路口車道配置情形可能不斷變化，導致直行車於路口前才變換車道造成交織，甚至碰撞衝突；另外，直行車如果行駛內側車道占用轉彎專用車道，不走內側轉彎專用車道，又造成直行車道車陣過長，左轉車道反而空盪盪使用效率過低的窘境。

「偏心」左轉路暢計畫將交通瓶頸路口的車道偏心（奇數）配置，不管是左轉車或直行車輛都可依循前方輔助漸變標線，分別行駛專用車道不相互干擾，達成達成降低側撞事故與行車順暢等雙重目標。

交通局表示，大興西路與文中路口是串聯桃園區、中壢區及蘆竹區的重要聯絡要道，大興西路往八德方向每逢下午尖峰時段湧入大量左轉車流，回堵長度至多350公尺，甚至回堵至國二主線，透過「偏心」左轉路暢計畫將削減分隔島，採微偏心設計增設左轉專用道，改善後讓大興西路左轉車輛可於左轉專用道等待左轉，不會妨礙後方直行車流，直行車也不用變換車道，更兼顧行車安全及秩序，亦可提高車流續進效率。

交通局局長張新福表示，偏心左轉路暢計畫除示範路口，也擇定多處瓶頸路口規畫，未來亦期望與各路權機關共同合作推動，解決臺1、臺4線長期壅塞的問題，用創新的空間配置解決民眾通勤之苦，讓桃園交通「好型、好行」。