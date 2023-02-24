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228連假竹縣旅宿業訂房率破7成 縣府籲勿入住非法旅宿

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣政府近日組成聯合稽查小組到竹北6家旅館進行消防安檢、衛生設施等項目稽查，稽查旅館全數合格。圖／竹縣府提供
新竹縣政府近日組成聯合稽查小組到竹北6家旅館進行消防安檢、衛生設施等項目稽查，稽查旅館全數合格。圖／竹縣府提供

為期4天的228連假即將到來，新竹縣政府統計轄內旅宿業訂房率突破7、8成，國旅熱絡。為保障旅客入住竹縣合法旅宿安全，縣府近日組成聯合稽查小組到竹北6家旅館進行消防安檢、衛生設施等項目稽查，稽查旅館全數合格，並提醒遊客不要入住非法旅宿，以免發生糾紛。

新竹縣政府交通旅遊處長戴志君指出，今年春節假期引爆國旅熱潮，據統計1月份遊客人次，竹縣熱門景點北埔、內灣及湖口老街遊客近35萬人次，緊接著228連假即將到來，適逢山區賞櫻景點司馬庫斯、山上人家等櫻花盛開，還有台鐵內灣支線從橫山、九讚頭至合興車站沿線櫻花美景，勢必再迎一波旅客人潮。

新竹縣內的大型飯店旅館如喜來登、安捷國際酒店、六福莊等及民宿協會，紛紛表示228連假訂房率已達7至8成，顯見新竹縣國旅活絡。

縣長楊文科表示，新竹縣合法旅宿營業共計128家，縣府定期或不定期稽查縣內旅宿業，健全旅宿業品質，明天即將迎來228連假，縣府交旅處已經偕同警察局、消防局及衛生局等相關單位組成聯合稽查小組，至竹北旅館展開各項安檢稽查，以保障旅客住宿安全及品質。

楊文科呼籲，遊客在訂房前應選擇經政府把關的合法旅宿，鄉親可至交通部觀光局所成立的台灣旅宿網查詢確認旅館為合法旅宿，避免入住非法旅宿及日租套房，出遊才能玩得開心、住得安心。

交旅處提醒旅客，部分非法旅宿及日租套房於訂房平台刊登精緻裝潢的房間照片，吸引旅客入住，但為規避政府查緝，刊登資訊不完整，入住、訂房地點不同，實際房間狀況與刊登照片品質落差大，容易產生消費糾紛，且有治安、無投保公共意外責任險等問題，呼籲民眾不要入住非法旅宿。

縣府交旅處強調會持續透過網路巡查、現場稽查等方式，要求未取得旅宿登記證業者限期改善、下架廣告，如逾期仍不改善者，則進行裁處。

新竹 訂房

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