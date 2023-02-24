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環台自行車桃園站3月6日預演 10行政區幹道交管禁行

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2023國際自由車環台大賽3月13日在桃園登場，賽道橫跨10行政區幹道，為維護選手安全，警方將實施交通管制。圖／警方提供
2023國際自由車環台大賽3月13日在桃園登場，賽道橫跨10行政區幹道，為維護選手安全，警方將實施交通管制。圖／警方提供

2013國際自由車環台大賽3月13日將在桃園舉行，賽道總長124公里，含括桃園10個行政區，警方為維護選手安全，當天將實施移動式交通管制，並訂於3月6日預演，管制期間將禁止人車穿越通行。

桃園市警局交通大隊指出，今年賽事如同往年從桃園市政府出發，沿途會經過台3、台4、台7、台15、台61和台66等省道，終點設於角板山仁愛停車場。由於選手競技速度快，加上有超車需求，因此在選手車隊預計抵達時間至完全通過之前，將實施階段性移動管制，禁止人車通行，如路段有分隔島，採「順向進行管制、對向開放通行」。

警方表示，交通管制時間從上午8時至下午2時，但為了減輕管制對交通影響，車隊通過後就會立即開放路段供一般民眾通行，詳細競賽路線、時間可至「2023國際自由車環台公路大賽官網http://www.tourdetaiwan.org.tw/」查詢。

2023國際自由車環台大賽3月13日在桃園登場，賽道橫跨10行政區幹道，為維護選手安全，警方將實施交通管制。圖／警方提供
2023國際自由車環台大賽3月13日在桃園登場，賽道橫跨10行政區幹道，為維護選手安全，警方將實施交通管制。圖／警方提供
2023國際自由車環台大賽3月13日在桃園登場，賽道橫跨10行政區幹道，為維護選手安全，警方將實施交通管制。圖／警方提供
2023國際自由車環台大賽3月13日在桃園登場，賽道橫跨10行政區幹道，為維護選手安全，警方將實施交通管制。圖／警方提供

桃園 台大 角板山

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