環台自行車桃園站3月6日預演 10行政區幹道交管禁行

2013國際自由車環台大賽3月13日將在桃園舉行，賽道總長124公里，含括桃園10個行政區，警方為維護選手安全，當天將實施移動式交通管制，並訂於3月6日預演，管制期間將禁止人車穿越通行。

桃園市警局交通大隊指出，今年賽事如同往年從桃園市政府出發，沿途會經過台3、台4、台7、台15、台61和台66等省道，終點設於角板山仁愛停車場。由於選手競技速度快，加上有超車需求，因此在選手車隊預計抵達時間至完全通過之前，將實施階段性移動管制，禁止人車通行，如路段有分隔島，採「順向進行管制、對向開放通行」。