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竹科與竹竹苗首長今共辦高峰會 後續每3月輪辦討論合作

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹竹苗3縣市與竹科展開合作會談，首要解決交通問題，竹科管理局中王永壯、新竹縣長楊文科、同業公會理事長李金恭、新竹市長高虹安及苗栗縣長鍾東錦（由左至右）達成共識。圖／竹縣府提供
竹竹苗3縣市與竹科展開合作會談，首要解決交通問題，竹科管理局中王永壯、新竹縣長楊文科、同業公會理事長李金恭、新竹市長高虹安及苗栗縣長鍾東錦（由左至右）達成共識。圖／竹縣府提供

為建立共識，共同解決竹科園區與縣、市間的問題，園區同業公會今齊聚竹科管理局長王永壯、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安及苗栗縣長鍾東錦，共同研究如何推進竹竹苗各項議題，其中交通問題最受重視，會中也決議，6、9、12月竹竹苗3縣市將輪流舉辦高峰會。

園區同業公會提出為紓解竹科尖峰時間交通壅塞問題，期望推動彈性上班；王永壯表示，交通一直是園區滿意度最低的一項，園區目前有25間公司、2萬多名員工是採彈性上班，而在疫情期間園區交通順暢，交通量也減少25％，因此提出希望園區公司每周1天居家上班，對園區交通會很有幫助。

會談中，四方就竹竹苗及園區如何透過AI大數據來管控交通、通勤月票、園區巡迴巴士等取得初步共識，新竹縣府強調全力配合，讓園區及竹竹苗的上下班通勤方便。

楊文科持續爭取「桃竹竹苗園區通勤月票」，他指出四方高峰會談的確對區域發展有很大幫助，整體路網包含新竹市、新竹縣、苗栗縣及園區所在，如何一通百通，大家都有共識，往後每一季都會一起討論協調。

鍾東錦表示，他也深受竹竹苗交通問題所苦，認同楊文科所提出一通百通的看法，也期望未來交通更加順暢；高虹安表示，今天與會各縣市長發言也很熱烈，她相信集合園區、三縣市政府共商交通問題，可以用更全域的觀念去解決。

新竹縣府交旅處在會中還提案報告，內容包含新竹縣市整合溝通平台相關交通說明、寶山交流道改善及完善園區寶山鄉周邊道路系統、闢駛竹北國道1號以東至竹科園區的巡迴巴士等，以紓解新竹縣、新竹市、園區、苗栗縣周邊交通問題。

園區與竹竹苗縣市首長達成決議，竹竹苗高峰會將3個月舉辦1次，6月於苗栗縣舉辦、9月在新竹縣、12月在新竹市。

楊文科

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