太空科技商進駐苗栗市建2萬坪基地 預計4月啟用

苗栗縣政府今天表示，台灣晉陞太空股份有限公司進駐苗栗市大坪頂，將打造2萬坪的太空科學園區，作為開發、製造運載火箭基地，預計4月完成啟用。

苗栗縣政府工商發展處透過新聞資料指出，台灣晉陞太空公司是台灣首家民營太空火箭製造商及小型衛星發射服務提供商，總部設於苗栗縣竹南鎮，深耕苗栗近7年，業者昨天偕同日本太空專家等人至縣府拜會。

工商發展處表示，業者目前積極在苗栗市大坪頂（原歐麗旺電機公司廠址）打造2萬坪的太空科學園區，園區將完全自用，作為公司運載火箭開發及製造使用，同時也將作為低軌衛星星群未來量產的重要場域。

台灣晉陞太空公司此次落腳苗栗市，苗栗縣政府指出，苗栗縣長鍾東錦率團隊表達歡迎，台灣晉陞太空公司未來5年預計再投資台幣100億元，預估可創造1000個高科技人才就業機會，對於苗栗發展為太空科技產業重鎮，具有指標意義。