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張善政再兌現政見 擴大免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
16家醫院踴躍出席市政府簽訂免費低劑量電腦斷層篩檢。記者鄭國樑／攝影
16家醫院踴躍出席市政府簽訂免費低劑量電腦斷層篩檢。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政再兌現選舉期間政見，今天下午與林口長庚等16家醫院簽訂3月1日起，擴大免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT）服務對象，除了繼續推動國民健康署免費篩檢，市政府經過專家會議框列4大高風險族群，同樣提供免費LDCT篩檢，年齡向下而且打開天花板沒有上限，等於擴大適用對象，初估今年至少2萬5000人受惠。

張善政表示，肺癌為國人癌症死亡率第1位，桃園市每年有約700人死於肺腺癌，透過早期篩檢，可提高肺癌治癒率，降低死亡率，第1期肺癌5年存活率約9成，到第4期，5年存活率就僅剩1成，因此有必要透過篩檢達到預防和治療的效果。

衛生局指出，國民健康署自111年7月1日起推動肺癌早期偵測計畫，針對重度吸菸者或具肺癌家族史等高風險族群，提供每2年1次LDCT肺癌篩檢。111年7月至112年1月，桃園市8家醫院共篩檢1953案，找出陽性152案，確診肺癌16案，其中82%（13案）為肺癌早期個案，即早介入治療可以提高治癒率，並降低死亡率。

4大免費篩檢族群為設籍桃園、40歲以上，具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露或空汙及油煙等4大類危險因子的市民，提供免費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢服務。國健署目前免費篩檢對象目前大致侷限在肺癌病史及家人、長年抽煙者和家人，年齡層以45歲至74歲為主，桃園市政府擴大免費篩檢族群和年齡層。

台大公共衛生學院陳秀熙教授也參加市政府和16家醫院簽約活動，他強調桃園市納入其他高風險族群的做法很有意義，現在投資1元未來的效應會是5元。張善政透露選舉時候提出這樣的政見，動機來自於副市長王明鉅過去在台大醫院、台大竹東分院推動LDCT篩檢的經驗。

衛生局表示，符合上述4大類對象者自3月1日起，可至衛生局線上預約平台填寫個人資料後提出申請，由衛生局進行審查，約3個工作天將會以電子郵件及簡訊通知審核結果，如審核通過則可透過線上預約篩檢時間及醫院，後續依系統提供預約完成的QR code及身分證明文件至醫院受檢。

衛生局表示，透過免費肺癌篩檢，配合異常結果定期追蹤，把握早期發現的黃金治療期，可降低因肺癌死亡的風險。不過LDCT並不能預防肺癌的發生，為了自己的身體健康還是要勇於拒菸和戒菸，避免吸入過多油煙，處在懸浮微粒、化學物質環境中，更要做好自我防護，並且規律運動、均衡飲食及維持良好的生活型態，增強自我防護、減少疾病威脅，相關訊息可至桃園市政府衛生局首頁查詢，或撥打LDCT諮詢服務專線（03）3340345。

桃園市政府推動低劑量電腦斷層肺癌篩檢，邀集16家醫院簽訂免費篩檢合約。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府推動低劑量電腦斷層肺癌篩檢，邀集16家醫院簽訂免費篩檢合約。記者鄭國樑／攝影
桃園市4個高風險族群適用低劑量電腦斷層免費篩檢肺癌。圖／桃園市政府提供
桃園市4個高風險族群適用低劑量電腦斷層免費篩檢肺癌。圖／桃園市政府提供
桃園市政府率先全國擴大低劑量電腦斷層肺癌篩檢，有4大高風險族群有機會免費篩檢。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府率先全國擴大低劑量電腦斷層肺癌篩檢，有4大高風險族群有機會免費篩檢。記者鄭國樑／攝影

肺癌 衛生局 張善政

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