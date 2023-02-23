竹市公共工程屢傳延宕、解約 議會今成立10人監督小組

新竹市多項公共工程品質、進度受到民眾關注，還陸續發生兒童探索館、停七停車場廠商與市府解約，工程被迫中斷。市議會國民黨團總召陳慶齡今天在議會提案成立「新竹市重大公共工程品質監督小組」獲大會通過，有10名議員入列小組成員強化監督力道。

陳慶齡提案獲同黨議員吳旭豐、鍾淑英、黃文政、黃美慧連署，提案內容提到由於近期新竹市許多公共工程品質屢遭民眾詬病，工程延宕且項目不明，為了提升新竹市重大工程品質，建請大會成立「新竹市重大公共工程品質監督小組」。

提案也說明，凡列市府重大公共工程會報獲年度總經費5千萬元以上列入監督範圍，並請市府提供所有新竹市進行中及規畫中的重大工程項目。

「新竹市重大公共工程品質監督小組」今天獲大會通過成立，依據政黨比例推舉小組議員，小組推舉召集人為陳慶齡，小組成員為國民黨籍黃文政、徐美惠、鍾淑英；民進黨籍曾資程、林盈徹；民眾黨李國璋、時代力量蔡惠婷、無黨籍田雅芳與孫鍚洲共10人。

陳慶齡說，小組成員來自各政黨，之後將跟大家討論要關心哪些重大工程項目。他認為，兒童探索館去年9月施工廠商解約迄今，還有西大路上的停七停車場也爆出廠商解約情形，2處目前都是停擺的工地狀態，已經嚴重影響市民權益，應該會優先納入監督。