竹縣遊牧音樂館2月24日開幕 原民展演添新空間
新竹縣政府今天指出，新竹縣原住民產業展銷中心「WAH!幾散竹東」內的「遊牧音樂館」明天開幕，為原民餐飲結合展演的複合式空間，行銷竹縣原住民文化。
新竹縣原住民族行政處向中央社記者表示，為推廣竹東在地特有原民文化，過去成立「WAH！幾散竹東」空間；縣府持續提升展演廳環境，在中心內打造「遊牧音樂館」，為原民餐飲結合展演的複合式空間。
原民處指出，為發展原民樂舞表演產業，今年推出無樂不響系列等活動，盼透過音樂館主題性活動，除增加場域豐富性外，也提升當地歌手、藝人演出機會，創造原民樂舞產業經濟價值。
原民處表示，「遊牧音樂館」明天開幕啟用，現場除安排免費原民美食，還有歌手曾靜玟、黃詩甜等人到場演出，邀請民眾參加感受原住民文化。
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