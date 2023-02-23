影／桃園社區15樓外牆招牌起火 網：好像「文字燒」

桃園市八德區今早發生一場特別的火警，一處社區大樓外牆電子招牌因不明原因起火，由於太顯眼引發民眾注意報案；消防隊獲報後出動雲梯車射水打滅，無人受傷，起火原因還要調查。

桃園市消防局今上午9時11分獲報，八德區長興路宏普之星社區外牆四字招牌起火，由於建物高24樓、招牌也在15樓高位置，消防隊出動30公尺雲梯車射水，將起火的三個招牌打熄，中途雖有零星零件掉落，但都沒有砸傷人，火勢9時54分告撲滅。

消息被po網後引起議論，有人戲稱像「文字燒」、「（聯想到）東郊皇陵」、「還以為是梗圖」。

據了解，招牌內有照明設備，晚上字體會通電點亮，不排除線路短路所致，但沒有延燒住家的風險。