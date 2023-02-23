快訊

李玟暴瘦後再入院 揭48年來身體缺陷「靠一條腿支撑」

財部公布6千元領現細節！ 4類族群、5大管道可領取

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園社區15樓外牆招牌起火 網：好像「文字燒」

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
八德宏普之星社區外牆電子招牌今早起火。圖／翻攝自臉書「我是八德人」
八德宏普之星社區外牆電子招牌今早起火。圖／翻攝自臉書「我是八德人」

桃園市八德區今早發生一場特別的火警，一處社區大樓外牆電子招牌因不明原因起火，由於太顯眼引發民眾注意報案；消防隊獲報後出動雲梯車射水打滅，無人受傷，起火原因還要調查。

桃園市消防局今上午9時11分獲報，八德區長興路宏普之星社區外牆四字招牌起火，由於建物高24樓、招牌也在15樓高位置，消防隊出動30公尺雲梯車射水，將起火的三個招牌打熄，中途雖有零星零件掉落，但都沒有砸傷人，火勢9時54分告撲滅。

消息被po網後引起議論，有人戲稱像「文字燒」、「（聯想到）東郊皇陵」、「還以為是梗圖」。

據了解，招牌內有照明設備，晚上字體會通電點亮，不排除線路短路所致，但沒有延燒住家的風險。

消防指出，過去也有不少廣告招牌起火案例，但發生在高樓還是第一次遇到。確切起火原因有待火調調查。

八德宏普之星社區外牆電子招牌今早起火。圖／翻攝自臉書「我是八德人」
八德宏普之星社區外牆電子招牌今早起火。圖／翻攝自臉書「我是八德人」

桃園 廣告

延伸閱讀

桃園護理師徵才惹議？衛生局駁斥 盼勿影響人才投身公衛

學測成績出爐 桃園60級分10人、武陵高中占5名

桃園又爆管！楊梅中興路爆管影響7300戶 預計4點搶修畢

張善政拍板 全桃園圖書館最快明年改隸教育局

相關新聞

影／桃園社區15樓外牆招牌起火 網：好像「文字燒」

桃園市八德區今早發生一場特別的火警，一處社區大樓外牆電子招牌因不明原因起火，由於太顯眼引發民眾注意報案；消防隊獲報後出動...

大湖百年古圳「雅悠圳」 農水署完成第一階段整建工程

農委會農田水利署整建的苗栗縣大湖鄉百年古圳「雅悠圳」完成第一階段工程，今天舉辦竣工典禮及擴大灌溉服務推動說明會，強調透過...

桃園護理師徵才惹議？衛生局駁斥 盼勿影響人才投身公衛

桃園市衛生局今天下午表示，針對特定人士影射衛生局今年度護理師甄選過程涉嫌圖利他人，衛生局嚴正駁斥，並說明護理師甄選自今年...

桃園又爆管！楊梅中興路爆管影響7300戶 預計4點搶修畢

桃園楊梅瑞埔國小前中興路，今上午7時許，地下400毫米的自來水管疑因重車輾壓及老舊等問題爆管，水流沖出地面，將近100公...

搶救市區公車 竹市府宣布調高公車合理營運成本

受疫情、缺工、物價上漲等多重衝擊，新竹市公車陸續傳出部分路線停駛、減班。竹市府考量補貼客運業者依據的合理營運成本4年未檢...

桃園許厝港跨海大橋4月啟用 串連海岸美景最後一座橋

桃園市許厝港自行車景觀大橋工程接近尾聲，是自行車和遊客徒步賞景專用的橋梁，南北連接海邊賞景通道，預計4月可以完工通行，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦