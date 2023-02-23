聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園社區15樓外牆招牌起火 網：好像「文字燒」
桃園市八德區今早發生一場特別的火警，一處社區大樓外牆電子招牌因不明原因起火，由於太顯眼引發民眾注意報案；消防隊獲報後出動雲梯車射水打滅，無人受傷，起火原因還要調查。
桃園市消防局今上午9時11分獲報，八德區長興路宏普之星社區外牆四字招牌起火，由於建物高24樓、招牌也在15樓高位置，消防隊出動30公尺雲梯車射水，將起火的三個招牌打熄，中途雖有零星零件掉落，但都沒有砸傷人，火勢9時54分告撲滅。
消息被po網後引起議論，有人戲稱像「文字燒」、「（聯想到）東郊皇陵」、「還以為是梗圖」。
據了解，招牌內有照明設備，晚上字體會通電點亮，不排除線路短路所致，但沒有延燒住家的風險。
消防指出，過去也有不少廣告招牌起火案例，但發生在高樓還是第一次遇到。確切起火原因有待火調調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言