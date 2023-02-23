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大湖百年古圳「雅悠圳」 農水署完成第一階段整建工程

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉百年古圳「雅悠圳」由農田水利署整建完成，上午舉辦竣工典禮及擴大灌溉服務推動說明會。圖／農田水利署提供
苗栗縣大湖鄉百年古圳「雅悠圳」由農田水利署整建完成，上午舉辦竣工典禮及擴大灌溉服務推動說明會。圖／農田水利署提供

農委會農田水利署整建的苗栗縣大湖鄉百年古圳「雅悠圳」完成第一階段工程，今天舉辦竣工典禮及擴大灌溉服務推動說明會，強調透過系統性整建百年古圳，除具傳承意義，第一階段完工後可提升圳路輸水功能，提供農民穩定灌溉用水，受益農地面積達40公頃，有助提升大湖草莓產業及產值。

農田水利署長蔡昇甫表示，雅悠圳據地方考證，在1897年由客家及原住民合作開鑿，為在地農業發展帶來長遠影響，但近年因圳路年久失修，農民灌溉取水不便，也影響產量及產值，雅悠圳整建完成，可提升並穩定下游農民的灌溉用水。

他指出，古圳整建完成，更可藉由兩大族群融合及水圳開鑿的歷史故事，顯現珍惜水源的必要性。期盼藉這次開端，逐漸擴散創造「青農返鄉」契機，讓年輕世代與在地居民發揮潛能，運用創新技術與思維，創造城鄉多元發展及地方創生目標。

農水署苗栗管理處長陳建國表示，雅悠圳是農田水利署在大湖鄉第一處系統性改善的灌溉系統，透過實地訪查古圳歷史，並考量農民現況、用水需求及後續維護管理便利，採取對在地環境友善的工法，優先改善輸水瓶頸段及系統性改善圳路設施，還設置巡圳道路及智慧排砂設施，並導入智慧灌溉系統與設備，有效穩定農民用水，降低維護管理成本。

苗栗管理處表示，雅悠圳全段位於270至320公尺的海拔高度，水源來自大窩地區的南湖溪支流上游 ；第一階段工程除雅悠圳所在的大寮村外，也包括富興村、義和村、東興村等有灌溉用水急迫需求的地區，農水署將持續調查大湖鄉各村的灌溉用水需求，協助農民解決灌溉問題，增強農業生產環境韌性。

苗栗縣大湖鄉百年古圳「雅悠圳」由農田水利署整建完成第一階段工程，上午舉辦竣工典禮及擴大灌溉服務推動說明會。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉百年古圳「雅悠圳」由農田水利署整建完成第一階段工程，上午舉辦竣工典禮及擴大灌溉服務推動說明會。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉百年古圳「雅悠圳」由農田水利署完成第一階段整建工程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉百年古圳「雅悠圳」由農田水利署完成第一階段整建工程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉百年古圳「雅悠圳」由農田水利署完成第一階段整建工程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉百年古圳「雅悠圳」由農田水利署完成第一階段整建工程。圖／苗栗縣政府提供

農民 水利署

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