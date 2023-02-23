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桃園護理師徵才惹議？衛生局駁斥 盼勿影響人才投身公衛

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市傳出公衛護理師徵才程序惹議，衛生局駁斥。記者鄭國樑／攝影
桃園市傳出公衛護理師徵才程序惹議，衛生局駁斥。記者鄭國樑／攝影

桃園市衛生局今天下午表示，針對特定人士影射衛生局今年度護理師甄選過程涉嫌圖利他人，衛生局嚴正駁斥，並說明護理師甄選自今年1月19日至2月3日於人事行政總處事求人機關徵才系統、市府及衛生局網站公告徵才，公告16天資訊在公告期間都看得見，並無所謂的「四天就截止」。

衛生局指出，徵才的職缺主要是112年爭取設置的新增職缺，考量各衛生所反映人力缺，在甄補期程不違背相關人事法制規定下，盡速甄補第一線基層人力，提供市民更完善的服務。因報考人員來自全國各地，基於體卹各護理人員的辛勞及避免舟車勞頓，所以規畫筆試及面試都在1天內辦理完成，簡章有清楚說明。

衛生局表示，這次錄取人員來自各地醫院或公衛體系，學經歷都是衛生局依衛生所業務推動需求整體考量，絕無外界所指安插人事，盼外界尊重衛生服務之專業，勿因網路言論形成寒蟬效應，導致優秀醫療人員不願投身公衛體系服務。

衛生局 護理師

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