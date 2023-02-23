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桃園又爆管！楊梅中興路爆管影響7300戶 預計4點搶修畢

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅瑞埔國小前中興路，自來水管疑因重車輾壓及老舊等問題爆管，水流沖出地面，台水二區處緊急搶修中。圖／李家興提供
桃園楊梅瑞埔國小前中興路，自來水管疑因重車輾壓及老舊等問題爆管，水流沖出地面，台水二區處緊急搶修中。圖／李家興提供

桃園楊梅瑞埔國小前中興路，今上午7時許，地下400毫米的自來水管疑因重車輾壓及老舊等問題爆管，水流沖出地面，將近100公尺距離都有機淹水情形，適逢上班時間，所幸無人因此受傷。

台水二區處獲報後，立即派員前往維修，目前共7300戶住戶受影響停水中，預計下午4時許搶修完成。

繼龍潭爆管事件後，楊梅今也傳出自來水爆管情形，議員李家興表示，今上午得知中興路爆管意外，大量自來水湧出地面，漫流在柏油路上，且適逢民眾上班時間，擔心民眾有危險，立即通報相關單位協助，避免民眾發生意外。

李家興說，水管爆裂造成道路約100公尺距離都有積淹水情形，幸好未造成用路人受傷；台水二區處表示，目前正在積極搶救管線中，目前有7300戶受影響，預計下午4時許可搶修完畢。

台水二區處指出，本次破管管線400毫米，屬於中型管線，而管線老舊、大車輾壓及地震等，都可能是造成管線破裂的原因，詳細的破管原因會再去了解，目前積極搶修並盡速恢復供水為首要任務。

目前停水區域為楊梅區仁美、埔心、四維、瑞塘、永平、光華、金龍、瑞坪、梅溪、三民、金溪、瑞溪、紅梅、楊明、大同、中山、楊梅、梅新及楊江里；平鎮區宋屋、平鎮、平安、鎮興、金星里及周邊巷。

桃園楊梅瑞埔國小前中興路，自來水管疑因重車輾壓及老舊等問題爆管，水流沖出地面，台水二區處緊急搶修中，預計下午4時許搶修完畢。圖／李家興提供
桃園楊梅瑞埔國小前中興路，自來水管疑因重車輾壓及老舊等問題爆管，水流沖出地面，台水二區處緊急搶修中，預計下午4時許搶修完畢。圖／李家興提供

桃園楊梅瑞埔國小前中興路，今上午7時許，地下400毫米的自來水管疑因重車輾壓及老舊等問題爆管，水流沖出地面。圖／李家興提供
桃園楊梅瑞埔國小前中興路，今上午7時許，地下400毫米的自來水管疑因重車輾壓及老舊等問題爆管，水流沖出地面。圖／李家興提供

停水 淹水 地震

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