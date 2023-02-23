搶救市區公車 竹市府宣布調高公車合理營運成本

受疫情、缺工、物價上漲等多重衝擊，新竹市公車陸續傳出部分路線停駛、減班。竹市府考量補貼客運業者依據的合理營運成本4年未檢討，近日拍板通過將每公里合理營運成本由46.666元調整成52.174元，預估經費增加1377萬元，後續也將與業者協商提高駕駛員薪資，留住司機並逐步恢復班次，盼藉此確保民眾搭車權益。

竹市府交通處指出，各縣市公車路線受疫情影響，使用人次大幅降低，加上缺工、司機確診、一例一休及物價上漲等因素，業者營運成本大幅增加，迫使公車業者陸續提出停駛或減班，桃竹竹苗合計超過70條路線營運受影響，嚴重影響民眾搭車權益。

交通處長倪茂榮也提到，因疫情使外送業與貨運業興起，加上公車司機工作時間長、壓力大，薪資又不高，駕駛員陸續出現離、轉職，使業者有車無人，只能減班砍線，為確保業者持續經營，市府去年已提供市區公車駕駛員每月4000元、業者5000元紓困補助。

此外，新竹市政府去年也陸續拜訪5家市區客運業者，除與業者保持良好溝通管道也了解經營動向，確保路線正常營運；另外，也蒐集其他縣市2022年合理營運成本及補貼機制，以雙北為例，每車公里合理營運成本已調高至66元，

新竹市公車合理營運成本自2018年審定為每公里46.666元，市府在今年1月委託專業顧問公司檢討合理營運成本，並就油價、物價、薪資等上漲幅度計算，每公里合理營運成本調整成52.174元，20日已在市區汽車客運審議委員會審議通過，3月1日起公告實施。

交通處也說明，此次合理營運成本採分階段方式調整，第一階段就實際油價、薪資與平均物價指數保守估計為52.174元，後續將蒐集竹市5家業者近3至5年的18項成本資料進行分析，計算出較符合實際狀況營運成本，創造政府、業者、民眾三贏的公共運輸環境。

市長高虹安表示，公共運輸經營不易，必須透過政府輔導與補貼、業者永續經營與民眾支持，才能創造良好的大眾運輸環境。業者面臨經營困境，市府勇於承擔，提高合理營運成本及編列預算，與業者共體時艱、度過難關。