桃園許厝港跨海大橋4月啟用 串連海岸美景最後一座橋

桃園市許厝港自行車景觀大橋工程接近尾聲，是自行車和遊客徒步賞景專用的橋梁，南北連接海邊賞景通道，預計4月可以完工通行，也是串連沿海由北而南蘆竹、大園、觀音3區主要景點的最後一座橋梁，啟用後，自行車不需要繞到外面台61快速道路下和汽機車爭道，可以專心賞景。

市議員徐其萬表示，桃園市由北而南從蘆竹、大園、觀音到新屋區46公里海岸有不同的自然風貌與特色景觀，這些年陸續開闢完善的自行車、遊客徒步賞景的通道，主要景點藉由橋梁串連，遊客可以安心看見更多的美景。

徐其萬指出，他在民國105年時首次提出「許厝港國家濕地自行車景觀大橋」，獲得在地內海里許程睿里長、北港里蔡烱烈里長支持，大家一起向市政府爭取，110年3月和市府、中央相關單位會勘現場，橋梁同年12月動工，原訂去年9月完工，受疫情和缺工、物價上漲因素影響延後，現在已經到了收尾階段，預計4月可以通過驗收和通車。

徐其萬說明，蘆竹、大園、觀音沿海自行道與步道有國家溼地、草漯砂丘等著名景點，北往南算起，過去已經完的橋梁是竹圍、沙崙跨埔心溪橋，往南到了圳頭新街溪橋，再來就是北港里這邊的許厝港國家濕地自行車景觀大橋，跨老街溪。他和里長、地方人士多次參與會議、議會質詢，要求工程須考量安全性、功能性，並且能夠串連周遭景點發揮其最大效益，未來通車能途經許厝港濕地與草漯沙丘地質公園，欣賞濱海風光，感受大自然的脈動，期待屆時與鄉親朋友們一同共襄盛舉。

市府海管處資料顯示，許厝港國家濕地面積961公頃，海岸縱長10.5公里，這些年復育計畫看見成效，包括清除非法魚塭，並復育為潮間帶，也拆除老街溪河口的非法垃圾場，候鳥種類較復育前增加2.3倍已經達241種，是全台最大水鳥濕地樂園。

許厝港自行車景觀大橋全長200公尺，工程總經費9488萬，以生態為本的概念設計，在工程設計階段獲國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎，啟用後可以連結許厝港濕地與草漯沙丘地質公園，讓遊客能以步行、騎自行車的方式穿越兩地，也成為濱海生態旅遊廊帶亮點。