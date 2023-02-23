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楊梅瑞溪公園遊具改建民眾批不安全 公所：皆符規定

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
瑞溪公園兒童遊戲場面積僅125平方公尺，楊梅公所在有限的範圍內設計小型溜滑梯及共融式轉盤等設施。圖／翻攝自臉書我是楊梅人
瑞溪公園兒童遊戲場面積僅125平方公尺，楊梅公所在有限的範圍內設計小型溜滑梯及共融式轉盤等設施。圖／翻攝自臉書我是楊梅人

桃園楊梅瑞溪公園因過去遊具已不符衛福部兒童遊戲場設施安全管理規範，楊梅區公所重新整建，並於今年2月中啟用，不過有民眾抱怨改建後遊具變小且樓梯太直認為危險；楊梅區公所農經課回應，遊具皆符合安全標準，不過腹地狹小因此設計小型溜滑梯及共融式轉盤等設施。

瑞溪公園西側與北側緊鄰瑞梅街，南側緊鄰瑞梅街12巷，鄰近瑞溪及三民2里，是許多在地居民休憩處，公園遊具因已不符衛福部兒童遊戲場設施安全管理規範，楊梅區公所花費208萬元，於去年8月下旬整建，今年2月13日竣工。

可一開放使用卻引發負評連連，有民眾抱怨遊具小、溜滑梯樓梯太直，小朋友的安全未被好好重視，改善後反而比以前的更差，相比桃園、中壢區的公園，楊梅人簡直是次等公民。

農經課長黃裕琴回應，瑞溪公園兒童遊戲場面積僅125平方公尺，依桃園遊戲場規畫設計政策，面積小於500平方公尺遊戲場屬於鄰里型遊戲場，在行政資源有限的情況下，不大規模更新，以適地範圍改善為主。

黃裕琴說，瑞溪公園在有限的範圍內設計小型溜滑梯及共融式轉盤等設施，溜滑梯能滿足兒童遊戲需求，階梯及攀石設計能訓練兒童動作協調與平衡等目的；共融式轉盤設施為目前楊梅第1座坐式轉盤遊具，能鼓勵兒童互動及合作，促進兒童間的社交行為。

黃玉琴指出，公所各公園遊戲場設計皆有不同取向及理念，且兒童遊戲場設計符合ＣＮＳ安全標準，現場有設置告示牌面註明使用年齡為2至6歲，並須由家長專心陪同使用。

議員涂權吉表示，公園依據腹地大小，公所做最適宜的設計，不可能所有遊具都適合全年齡人使用，不過既然遊具皆符合安全標準，那和民眾認知有落差的確值得深入了解原因。

桃園楊梅瑞溪公園因過去遊具已不符衛福部兒童遊戲場設施安全管理規範，楊梅區公所重新整建，民眾批樓梯太直不安全。圖／翻攝自臉書我是楊梅人
桃園楊梅瑞溪公園因過去遊具已不符衛福部兒童遊戲場設施安全管理規範，楊梅區公所重新整建，民眾批樓梯太直不安全。圖／翻攝自臉書我是楊梅人
楊梅區公所表示，公所各公園遊戲場設計皆有不同取向及理念，且兒童遊戲場設計符合ＣＮＳ安全標準，現場有設置告示牌面註明使用年齡為2至6歲。圖／翻攝自臉書我是楊梅人
楊梅區公所表示，公所各公園遊戲場設計皆有不同取向及理念，且兒童遊戲場設計符合ＣＮＳ安全標準，現場有設置告示牌面註明使用年齡為2至6歲。圖／翻攝自臉書我是楊梅人

溜滑梯 桃園

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