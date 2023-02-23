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228連假將至 苗栗縣警局發布交通管制措施
今年二二八和平紀念日有4天連假，苗栗縣警局針對縣內相關的交通管制措施提出說明，其中國道一號頭份及國道三號香山等2處交流道南向將於2月25日上午6點至中午12點配合高公局實施高乘載管制措施，警方提醒民眾注意。
縣警局指出，國道一號頭份及國道三號香山交流道南向25日實施高乘載管制措施，除工程救險車、消防車及警備車等許可車輛外，乘坐未滿3人的小型車及一般大貨車都不可進入國道一、三號交流道匯入主線，提醒用路人避開管制時段或行駛替代道路台1線、台61線。
另外連假第3、4天（2月27、28日）每天中午12點至晚間9點也配合高公局實施封閉國道三號西濱交流道北上匝道管制措施，縣警局規畫警力在周邊道路實施交通疏導，提供用路人參考改道，替代路線包括持續行駛台61線北上路段到達目的地；行駛台61線北上匯出香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道三號香山交流道北上匝道；行駛台61線北上匯出竹南匝道銜接省道台1己線，再匯入國道三號竹南交流道北上匝道。
縣警局交通隊表示，根據公路總局第二區養護工程處分析去年所有連假的交通流量，預估這次二二八連假第3、4天，每天中午12點至晚間9點，台61線竹南至香山路段將出現大量北返車潮，尖峰每小時交通量達1800至1900車次，全日交通量更高達1萬8000至1萬9000車次；二區養護工程處特別規畫 台61線竹南段至後龍段12處平面交岔路口號誌實施遞亮式優化時制，同時在管制時段調整行車管制號誌總周期270秒北上續進（其餘時段為總周期190秒北上續進），並封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，減少交織情形，以保持主線暢通，提高行車速度。
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