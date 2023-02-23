228連假將至 苗栗縣警局發布交通管制措施

今年二二八和平紀念日有4天連假，苗栗縣警局針對縣內相關的交通管制措施提出說明，其中國道一號頭份及國道三號香山等2處交流道南向將於2月25日上午6點至中午12點配合高公局實施高乘載管制措施，警方提醒民眾注意。

縣警局指出，國道一號頭份及國道三號香山交流道南向25日實施高乘載管制措施，除工程救險車、消防車及警備車等許可車輛外，乘坐未滿3人的小型車及一般大貨車都不可進入國道一、三號交流道匯入主線，提醒用路人避開管制時段或行駛替代道路台1線、台61線。

另外連假第3、4天（2月27、28日）每天中午12點至晚間9點也配合高公局實施封閉國道三號西濱交流道北上匝道管制措施，縣警局規畫警力在周邊道路實施交通疏導，提供用路人參考改道，替代路線包括持續行駛台61線北上路段到達目的地；行駛台61線北上匯出香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道三號香山交流道北上匝道；行駛台61線北上匯出竹南匝道銜接省道台1己線，再匯入國道三號竹南交流道北上匝道。