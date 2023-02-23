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張善政拍板 全桃園圖書館最快明年改隸教育局

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
市府今天證實，桃園市長張善政近期已拍板，桃園市立圖書館將從文化局改隸為教育局。本報資料照
市府今天證實，桃園市長張善政近期已拍板，桃園市立圖書館將從文化局改隸為教育局。本報資料照

桃園市立圖書館目前是市府文化局二級機關，市長張善政上任後，研議將圖書館改隸為教育局。市府今天證實，市長近期已拍板，希望趕在5月送交議會審議通過，再送交銓敘部。正式移撥日將由文化局、教育局開會討論，最快全市40座圖書館和4間閱覽室明年就會改隸。

張善政上任後，市府團隊研擬將全桃園市圖書館業務由文化局改隸教育局，並成立籌備小組討論細節。研考會主委吳肇銘今天表示，張善政近期已裁示市立圖書館改隸為教育局方案，包括圖書館人力、預算、工程都盤點完成，經籌備小組同意後，相關組織規程調整已送到市長室做最後通盤考量，近日就會定案。

吳肇銘表示，因改隸涉及組織調整，要送銓敘部跟提交議會同意，目前希望5月提交議會定期會審議通過，並獲銓敘部同意，就能為明年預算編列預做準備，最快1年後改隸。

桃園市立圖書館新總館先前被爆出違建、漏水爭議，且文化局長邱正生曾是總圖營運商，遭部分地方人士質疑有球員兼裁判之嫌。不過吳肇銘強調，是因市長張善政曾任行政院長，注意到圖書館在中央隸屬教育部，且部分縣市的圖書館業務也在教育局，上任後才要求重新檢討定位，並找來文化局、教育局協調，確認不影響民眾權益後，決議成立籌備小組討論細部內容。

現任教育局長劉仲成曾任國立公共資訊圖書館館長，專長圖書館經營管理，吳肇銘說，未來由教育局接手圖書館業務是合理規畫，也可將圖書館推廣活動延伸到校園。

吳肇銘表示，未來圖書館改隸後，圖書館業務和人力將移撥到教育局，但文化局仍可向教育局借用空間；仍在施工的新總圖電影院棟目前暫由文化局督導，改隸後可能改為教育局，仍待籌備小組進一步討論。

圖書館 教育局 文化局

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